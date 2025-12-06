Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza ceza sahası içinde Uğurcan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
45+1. dakikada Laci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Samet Akaydin kale önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Pedrinho, Enis Bardhi, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Sakyi, Olawoyin, Augosto, Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Halil Devrvişoğlu, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Zeqiri, Jurecka, Sagnan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Samet Akaydin (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Konyaspor) - KONYA