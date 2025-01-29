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Konyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bodrum FK ile oynayacakları maç için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti. Evsahibi takımın bu maçı kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istediği vurgulandı. Oyuncu Melih İbrahimoğlu da galibiyet için umutlu olduklarını ifade etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacakları Bodrum FK maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bizim adımıza artık bence mazereti olmayan bir maç. Her şartta, her durumda sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp daha rahat konuma gelebileceğimiz bir maç. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynayıp iyi sonucu alırız" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'da Bodrum FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam ederek taktik çalışma ile tamamlandı.

"Mazereti olmayan, iyi bir sonuçla ayrılıp, daha rahat konuma gelebileceğimiz bir maç"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Pazar gününden beri aralıksız devam ediyoruz hazırlıklarımıza, 2 günümüz var. Bodrum maçı evimizde, bizim için hayati önem arz ediyor. Bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. En iyi şekilde taktiksel, fiziksel, zihinsel hazırlandık. Bu maçta özellikle seyircimizin ciddi desteğiyle beraber iyi bir oyunla, iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza devam etmek istediğimiz bir maç. Son haftalardaki oyun anlamında genel olarak bir memnuniyetsizliğim yok. Aslında memnuniyetim de var ama bir türlü bunu sonuca yansıtamadık. Ümit ederim bu maçla beraber puan anlamında çıkış yakalayacağımız bir maç olur. Bizim adımıza artık bence mazereti olmayan aması, fakatı olmayan bir maç. Her şartta, her durumda sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp daha rahat konuma gelebileceğimiz bir maç. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynayıp iyi sonucu alırız. Ama bu maçta inanın bizim oyunumuzun coşkusunun artmasının bir numaralı faktörü de belirtmeden geçemeyeceğim, iç sahada seyircimizin desteği. Benim özellikle bu maç için özel ricam, daha önceki maçlarda da çok dile getirmedim ama bu maç gerçekten ihtiyacımız var. Bütün seyircilerimizin, bütün Konyaspor sevdalılarının bütün gençlerin, hanımların herkesin bu maça gelip çocukları desteklemesini istiyorum. İnşallah onları evlerine bu hafta mutlu göndereceğiz" dedi.

Melih İbrahimoğlu: "Artık galibiyet vaktinin geldiğini düşünüyorum"

Yeşil-beyazlı orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ise, "Bodrum maçı için sıkı hazırlıklar yapıyoruz. Hocamız olsun takım arkadaşlarımız olsun en iyi şekilde maç için çalışıyoruz. Artık galibiyet vaktinin geldiğini düşünüyorum. 2-3 haftadır da iyi mücadele edip iyi futbol oynuyoruz. Ancak sonuçlar gelmeyince herkes mutsuz oluyor. Bence bir galibiyet şehir adına, taraftar ve takım adına da güzel gelecektir. Konyaspor büyük bir takım. Konyaspor'un ligdeki yeri burası değil. Bodrum maçıyla başlayarak maçları kazanarak alacağımız puanlarla Konyaspor'u hak ettiği üst sıralara çıkarmak istiyoruz. O yüzden bu cuma günüyle birlikte ligde üst sıralara doğru adım atmak istiyoruz. 3-4 maçtır düzenli forma şansı buluyorum. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum bana bu şansı verdiği için. Takım oyuncusu olduğum için hocam bana hangi bölgede şans verirse hem Konyaspor hem de taraftarımız için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Bir de özel isteğim olacak taraftarımızdan. Bodrum ile oynayacağımız bu önemli maçta bizleri yalnız bırakmamalarını istiyorum. Onların da desteğiyle bu maçı kazanacağız" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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