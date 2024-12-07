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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Taraftarlar için Özür

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Taraftarlar için Özür
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Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, maç sonrası polisin taraftarlara müdahalesine tepki göstererek, durumu eleştirip, tüm taraftarlardan özür diledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz maç sonu polis ekipleri tarafından taraftarlara yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Başkan Korkmaz, " Konyaspor'un formasını giyip kendi şehrinde bu muamele ile karşılaşmasını asla doğru bulmuyorum. Bu noktada orada bu kötü olayı yaşamış tüm taraftarlarımızdan da özür diliyorum" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyasporlu taraftarların yaşadığı olaylarla ilgili b asın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bugün maçtan bağımsız canımızı sıkan konular var. Buraya gelerek takımızı destekleyen Konyalılara teşekkür ederim. Maç sonunda buraya gelerek takımızı destekleyen Konyaspor taraftar grubuna Konya Emniyeti'nin yaptığı uygulama üzücü ve can sıkıcı. Yıl 2024, bundan 30 yıl önce televizyonlarda gördüğümüz görüntüleri sahamızda yaşıyoruz. Deplasmanda karşılaşmayacağımız muameleyi taraftarlarımızla yüzleşiyoruz. Orada çocuklar var, gençler var. Bu gençlerin tek menfaati takım sevgisi. Bu takıma gönül vermişlerin 30 yıl önceki gibi coplarla dayak yemesini hiç doğru bulmuyorum. Bu noktada gerçekten çok üzgünüm. Bu konuyla alakalı ne gerekiyorsa yapılmasını rica ediyorum. Konyaspor'un formasını giyip, kendi şehrinde bu muamele ile karşılaşmasını asla doğru bulmuyorum. Bu noktada orada bu kötü olayı yaşamış tüm taraftarlarımızdan da özür diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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