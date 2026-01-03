Haberler

Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, devre arası kampı için Antalya'da antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idman, salonda ısınma ile başlayıp sahada pas çalışması ve bitiricilik ile çift kale maç ile sona erdi. Takım, akşam saatlerinde ikinci antrenmanı gerçekleştirecek.

Konyaspor, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya'da öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başlarken, sahada pas çalışması ile devam etti. İdman, bitiricilik ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını yapacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Trump'tan Maduro iddiası: Pazarlık yapmaya çalıştı, operasyonu dizi izler gibi canlı izledim

Trump'tan yakalatıp esir aldığı Maduro ile ilgili dikkat çeken iddia
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı