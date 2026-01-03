Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya'da öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başlarken, sahada pas çalışması ile devam etti. İdman, bitiricilik ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını yapacak. - KONYA