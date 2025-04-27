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Konyaspor - Adana Demirspor Maçı İlk Yarıda 0-1 Tamamlandı

Konyaspor - Adana Demirspor Maçı İlk Yarıda 0-1 Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor ile mücadele etti. İlk yarıda Adana Demirspor, 45+2. dakikada Salih Kavrazlı'nın attığı golle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Prip'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Kramer'in kafa vuruşunu kaleci Murat topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Guilherme'nin ortasında ceza alanı penaltı noktası üzerinden topla buluşan Pedrinho'nun aşırtma vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

39. dakikada Prip'in sağ köşeden ortasında ceza sahasında bulunan Yusuf Erdoğan kafa vuruşunda kaleci Murat iki hamlede topun sahibi oldu.

42. dakikada Prip'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Pedrinho'nun şutu az farkla üstten autta çıktı.

44. dakikada Pedrinho'nun derinlemesinde pasında Kramer ceza alanı içerisinde topla buluştu. Kramer topu Yusuf Erdoğan'a aktarırken Yusuf müsait durumda topu dışarı attı.

45+2. dakikada Salih Kavrazlı'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Uğur Sarı

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Slowik, Yasir Subaşı, Jevtovic, Abdurrahman Üresin, Ndao, Umut Nayir, Boranijasevic, Bjorlo, Utku Eriş, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adana Demirspor: Murat Eser, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Yusuf Barasi

Yedekler: Deniz Dönmezer, Vedat Karakuş, Aioui, Gökdeniz Tunç, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Ozan Demirbağ, Ali Arda Yılmaz, Ali Yavuz Kol, Fouge

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Gol: Salih Kavrazlı (dk. 45+2) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kramer, Melih İbrahimoğlu (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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