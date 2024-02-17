Konyaaltı Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 38-29 mağlup etti. İlk yarıda 19-12 önde olan Konyaaltı Belediyespor, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 38-29 kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 38-29 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 19-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyespor???????, karşılaşmayı 38-29 kazandı.