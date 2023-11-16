Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı Kastamonu'yu Yendi

Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu Belediyesi GSK'yı 37-29'luk skorla kazanarak, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig 10'uncu hafta maçında Kastamonu Belediyesi GSK'yı konuk eden Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol takımı, karşılaşmayı 37-29'luk skorla kazanarak ligde kayıpsız ilerliyor. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynan maçın ilk dakikalarından itibaren baskılı oynayan Mavi Kelebekler, devre arasını 15-13 önde kapattı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Konyaaltı, Kastamonu temsilcisinin defansını zor durumda bıraktı. Ligin güçlü ekiplerinden Kastamonu Belediyesi GSK mücadelesini kazanan Antalya temsilcisi, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı. Kalede Sevilay İmamoğlu Öcal üst üste kritik kurtarışlar yaparken, hücumda ise Bilgenur Öztürk attığı gollerle maçın seyrini değiştirdi. Süper Lig'deki liderliğini aldığı galibiyetle sürdüren Mavi Kelebekler, EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanya temsilcisi Granollers takımı ile deplasmanda 18 Kasım Cumartesi günü (Türkiye Saati ile 14.30) oynayacağı 3'üncü tur maçı öncesinde moral buldu.

"Krtiik bir virajı atlattık"

Kastamonu'yu yenerek Süper Lig'deki kritik maçlardan birini geride bıraktıklarını aktaran Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tufan Dağseven, "Geçen gün arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede kritik 3 maçımız olduğunu söylemiştik. Bu üç maçın ikisini kazandık. Mutluyuz. Bu moralle Avrupa Kupası maçına çıkacağız" dedi. Yaptığı kurtarışlarla galibiyete büyük katkı sağlayan kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal, "Bu hafta, şu ana kadar olan sezonun en önemli haftasıydı. İspanya ile oynayıp iki sayı farkla da olsa kazanmayı bildik. Ama ligimizde çok tempolu maç oynayamıyoruz. O anlamda Avrupa maçı öncesi Kastamonu maçı bizim için çok önemliydi. Çünkü İspanya maçına hazırlık olarak düşündük ve galip geldik" dedi. Hücumda rakibe zor anlar yaşatan Bilgenur Öztürk ise "İspanya maçı öncesi bizim için çok önemli bir prova oldu. Kendimizi tekrar görme şansımız oldu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şimdi İspanya'da oynayacağımız maça odaklandık. Deplasmanda da kazanarak turu geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Mavi Kelebeklerin aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - ANTALYA