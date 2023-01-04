Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sahasında 4 maçtır kazanamayan Konyaspor bu sonuçla puanını 26, Sivasspor ise 15 yaptı.