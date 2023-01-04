Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler
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Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sahasında 4 maçtır kazanamayan Konyaspor bu sonuçla puanını 26, Sivasspor ise 15 yaptı.
Konyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.
KONYA'DA KARŞILIKLI GOLLER
Konyaspor'un gollerini 21. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 33. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 79. dakikada Charilaos Charisis'ten geldi.
4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR
Sahasında 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Konyaspor puanını 26 yaptı. Sivasspor ise puanını 15'e yükseltti. Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sivasspor haftayı "Bay" geçecek.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023