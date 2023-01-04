Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler

Spor Haberleri

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sahasında 4 maçtır kazanamayan Konyaspor bu sonuçla puanını 26, Sivasspor ise 15 yaptı.

Konyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.

KONYA'DA KARŞILIKLI GOLLER

Konyaspor'un gollerini 21. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 33. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 79. dakikada Charilaos Charisis'ten geldi.

Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler

4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Sahasında 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Konyaspor puanını 26 yaptı. Sivasspor ise puanını 15'e yükseltti. Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sivasspor haftayı "Bay" geçecek.

Haberler.com - Spor

Sivasspor Konyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title