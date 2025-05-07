Konya Büyükşehir Belediyespor, Play-off Yarı Finalinde Beraberliği Sağladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ü 90-79 yenen Konya Büyükşehir Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi.

Konya'daki Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 27-20 ev sahibi takımın, ilk devresi ise 50-48 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyreği 71-63 önde bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, 90-79'luk skorla mücadeleyi kazanarak seride beraberliği sağladı.

Ankara'da oynanacak serinin üçüncü ve son maçını kazanan ekip, finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.