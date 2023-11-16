Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Apa Kamp Alanı'nda İncelemelerde Bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Çumra'da bulunan Apa Kamp Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ile birlikte yapılan incelemeler sırasında kamp alanının fiziki durumu, içerisinde bulunan tesisler ve spor alanları üzerinde detaylı bir değerlendirme yapan Başkan Altay, öğrencilerin konforunu ve eğitim imkanlarını en üst düzeye çıkardıklarını söyledi. Başkan Altay, kamp alanının gençlere sunduğu imkanları artırarak, onların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağladığını ifade ederek, "Selçuk Üniversitemizle yaptığımız protokolle kullandığımız kamp alanı Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerini destekleyen önemli bir merkez oldu. 34 bin 500 metrekarelik alana sahip Çumra Apa Kamp Alanı sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca etkin şekilde kullanılacak. Öğrencilerimiz için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Onlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Selçuk Üniversitesi ile yapılan iş birliğiyle; Çumra Apa Kamp Alanı'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve Bilgehane öğrencileri başta olmak üzere hafta sonları doğa kampları, aile kampları ve izcilik kampları gerçekleştiriliyor. - KONYA