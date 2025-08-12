Konya, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti" ünvanı için yaptıkları başvurunun onaylandığını bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kentin 2023'te de Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca (ACES) verilen "Dünya Spor Başkenti" ünvanını başarıyla taşıdığını ifade etti.

"Avrupa Bisiklet Başkenti" ünvanının 2025 için İngiltere'nin Manchester şehrinde olduğunu belirten Altay, gelecek yıl bu ünvanı devralacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Uğur İbrahim Altay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli'yi ağırladık. Bilindiği gibi daha önce 'Dünya Spor Başkenti' olmuştuk. 2020 yılında da örnek bisiklet yatırımlarımızla 'Avrupa Bisiklet Başkenti' olmak için başvurumuz olmuştu. Bu kabul gördü ve '2026 Avrupa Bisiklet Başkenti' ilan edildik. İnşallah 2026'da şehrimizde bisikletin daha yoğun kullanılmasıyla ilgili çabalar göstermeye hep birlikte devam edeceğiz."