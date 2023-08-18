Konuşma Bozukluğu Olan Çocuk Badminton Sporunda Türkiye 3'üncüsü Oldu

Manisa'da konuşma bozukluğu olan Zeren Doğa Akgün, badminton sporunda Türkiye 3'üncüsü oldu. Ailesi tarafından doktora götürülen Zeren, spor yapmasının konuşma bozukluğunu düzelttiğini gördü. Zeren, Türkiye'nin en iyi badminton sporcusu olmayı hedefliyor.

MANİSA'da, 5 yaşına kadar konuşma bozukluğu olan, ailesinin tedaviye götürüldüğü doktorun, spor yapmasını tavsiye ettiği Zeren Doğa Akgün (10), başladığı badminton sporunda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Bahar-Mehmet Akgün çifti, konuşma bozukluğu olan kızları Zeren Doğa Akgün'ü 5 yaşında doktora götürdü. Doktor, tedavisine başladığı Zeren için konuşma bozukluğunun giderilmesi için bir spor faaliyetine katılmasını önerdi. Ailesi, Zeren'i, Yunusemre Belediyesi'nin yaz kursları kapsamında açılan badmintona yazdırdı. Spora devam ettiği süreçte, konuşma bozukluğu düzelen Zeren, bu yıl 21-25 Haziran'da, Ankara'da düzenlenen '11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu. Konuşma bozukluğunu gidermek için başladığı sporda başarıyı yakalayan Zeren, Türkiye'nin en iyi badminton sporcusu olmayı hedeflediğini ve ailesini gururlandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

'MUTLUYUZ VE GURUR DUYUYORUZ'

Zeren'in sporu sevdiğini anlatan Bahar Akgün, "Zeren, 5 yaşından önce konuşamıyordu. Başvurduğumuz doktorumuz, bize sosyal aktivite içerisinde bulunmasını önerdi. Yunusemre Belediyesi'nin yaz kursları kapsamında açılan badminton sporuna başladık. Sevince, sporu yapmaya devam etti. Spora başladıktan sonra arkadaş çevresinin de etkisiyle konuşmaya başladı. Biz bile bu kadarını beklemiyorduk. Mutluyuz ve gurur duyuyoruz. İnşallah daha büyük başarılarını görürüm" ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediyesi Badminton Antrenörü İsmet Özer ise "Zeren, çok disiplinli ve düzenli çalışan bir çocuk. Biz 1'inciliği hedeflemiştik fakat maç tecrübesinden dolayı 3'üncülük geldi. Mutluyuz. Gurur duyuyorum" diye konuştu. (DHA)