Konferans Ligi'nde yıllarca unutulmayacak maç! İlk yarı farka boğulan Zrinjski'den tarihi geri dönüş

UEFA Konferans Ligi'nde Zrinjski Mostar, 3 farklı geriye düştüğü maçta Az Alkmaar'ı 4-3 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Zrinjski Mostar ile Az Alkmaar, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu ilk hafta maçında Bosna Hersek'te karşı karşıya geldi. Mücadelede 3-0 geriye düşen Bosna Hersek ekibi, müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 4-3 kazandı.

AZ ALKMAAR İLK YARIYI 3-0 ÖNDE KAPATTI

Az Alkmaar mücadelede 10. dakikada Myron van Brederode, 32. dakikada Sven Mijnans ve 44. dakikada Dani de Wit ile 3-0 öne geçti. Zrinjski ise ikinci yarı adeta küllerinden doğdu.

ZRINJSKI KÜLLERİNDEN DOĞDU

Zrinjski Mostar'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 81. dakikalarda Zvonimir Kozulj, 68. dakikada Josip Corluka ve 71. dakikada Zvonimir Hrvanovic attı. 45 dakikada 4 gol atan Zrinjski, maçı 4-3 kazanarak Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.