Komşu desteği! Yunan ekibi Panathinaikos, depremzedeler için yardım topluyor

10 ilimizde meydana gelen ve büyük yıkımlara sebep olan depremlere yardımlar gelmeye devam ediyor. Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü, depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını açıkladı. Hem para hem de giyecek toplanacak ve deprem bölgesine yollanacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 meydana gelen depremin ardından Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos yardım kampanyası başlattı.

"YARDIM MALZEMELERİ TOPLUYORUZ"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Yunanistan ekibi Panathinaikos Basketbol Takımı, depremzedeler için yardım topladıklarını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yardım malzemelerinin OAKA Arena'da toplanıp, gönderileceği ifade edildi. İnternet sitesinde ayrıca para yardımı için hesap numarası da paylaşıldı. Panathinaikos Başkanı Vassilis Parthenopoulos da depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye ve Suriye halkının yanında olduklarını söyledi.