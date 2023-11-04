Komandolar Davraz Dağı'na tırmandı

Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı komandolar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 2 bin 637 metrelik Davraz Dağı'na tırmandı.

ISPARTA'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı komandolar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 2 bin 637 metrelik Davraz Dağı'na tırmandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Isparta'nın doğusundaki 2 bin 637 metre yüksekliğindeki Davraz Dağı'nda 100'üncü yıl tırmanışı gerçekleştirilen komandoların görüntüsüne yer verildi. Bakanlığın açıklamasında, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında; Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı'na 100'üncü yıl tırmanışı gerçekleştirildi" denildi. (DHA)