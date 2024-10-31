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Kocasinan Yemlihaspor Ligde Kayıpsız Yürümeye Devam Ediyor

Kocasinan Yemlihaspor Ligde Kayıpsız Yürümeye Devam Ediyor
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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, geride kalan 4 haftada 4 galibiyet alarak puanını 12'ye yükseltti. Takım, bu hafta İncesu Gençlikspor ile karşılaşacak.

Kayseri Azmi Şahin Birinci Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor, ligde kayıpsız ilerliyor. Mor-beyazlılar geride kalan 4 hafta sonunda 4 galibiyet alarak 12 puan topladı.

Kayseri Birinci Amatör Küme'nin güçlü ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor 4'de 4 yaparak yoluna devam ediyor. Fehmi Börekci yönetiminde kayıpsız olarak mücadelesini sürdüren Kocasinan Yemlihaspor son olarak Belsinspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Belsinspor galibiyeti ile ligdeki puanını 12'ye yükselten Kocasinan Yemlihaspor, oynadığı 4 karşılaşmada rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu hafta sonunda İncesu İlçe Stadı'nda İncesu Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocasinan Yemlihaspor'da hedef ligdeki 5. karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılmak olacak. Kocasinan Yemlihaspor Teknik Patronu Fehmi Börekci, "İncesu maçı hazırlıklarına başladık ve bu karşılaşmadan da galibiyet alarak ayrılmak istiyoruz. B Grubu'nda hedefimiz şampiyonluk" dedi. Kocasinan Yemliha Başkanı Ahmet Adıbelli ise, "Teknik yönetimimiz ve futbolcularımız yüzümüzü kara çıkartmıyor. Hedef şampiyonluk dedik ve bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

3 Kasım Pazar günü İncesu İlçe stadında oynanacak olan İncesu Gençlikspor ile Kocasinan Yemlihaspor maçı saat 12.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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