Kocasinan Şimşekspor Zirve Takibini Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti