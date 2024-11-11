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Kocasinan Şimşekspor Zirve Takibini Sürdürüyor

Kocasinan Şimşekspor Zirve Takibini Sürdürüyor
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor, 1966 Turanspor'u 5-1 mağlup ederek ligin 4. haftasında önemli bir galibiyet elde etti.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor; ligin 4. haftasında oynadığı maçta 1966 Turanspor'u 5-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Uluçınar, Hamza Yıldız, Ahmet Yıldız

1966 Turanspor: Yaşar Ünal, Osman Kayapınar, Şaban Balaba, Tuğrul Çetin, Hüseyin Aksoy, Melik Yıldırım, Enes Bahar, Menduh Çökük (Hüseyin Özdemir dk.24), Zeki Can Sarı (Muhammet Tiryaki dk.46), Doğuş Aydoğmuş (Muhittin Bahar dk.52), Kaan Aşık (Eren Akçakaya dk.59)

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, (Mehmet Ali İmren dk.87), Berat Topal, Bulut Akbaş, Fatih Atik, Mehmet Tek (Süleyman Çetiner dk.62), Furkan Ulus (Murat Uyanık dk.72), Mecit Kaan Ateş, Hüseyin Barış Temizyürek (Naim Can Göksoy dk.62)

Goller: Eren Akçakaya (dk.84) (1966 Turanspor), H.Barış Temizyürek (dk.40), Mecit Kaan Ateş (dk.49 ve dk. 52), Furkan Ulus (dk.65), Naim Can Göksoy (dk.88) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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