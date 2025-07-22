Kocasinan Şimşekspor'un Yeni Sportif Direktörü Halit Kurt Oldu

Kocasinan Şimşekspor'un Yeni Sportif Direktörü Halit Kurt Oldu
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Kocasinan Şimşekspor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonu öncesinde deneyimli Halit Kurt'u yeni Sportif Direktör olarak atadı. Kulüp, BAL Ligi'nde yeni bir yolculuğa çıkarken Halit Kurt'un tecrübesi ve vizyonuyla başaracaklarına inanıyor.

Kocasinan Şimşekspor Kulübü'nün yeni Sportif Direktörü Halit Kurt oldu.

2025 - 2026 futbol sezonunda Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsil edecek olan Kocasinan Şimşekspor'un yeni sezon öncesi Sportif Direktörü deneyimli isim Halit Kurt oldu.

Kocasinan Şimşekspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Yeni sezon, yeni heyecan. Kocasinan Şimşekspor Kulübü olarak, 2025-2026 sezonu öncesi önemli bir adım atıyoruz. Kulübümüzün yeni Sportif Direktörü olarak değerli hocamız Halit Kurt ile resmi olarak anlaşmaya varmış bulunuyoruz. BAL Ligi'nde çıkacağımız bu yeni yolculukta, tecrübesi ve vizyonuyla kulübümüze güç katacağına inandığımız hocamıza sonsuz başarılar diliyoruz. Birlikte hedefe, birlikte zafere. Kocasinan Şimşekspor olarak her zaman ileriye, daha yükseğe" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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