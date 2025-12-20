Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
Bölgesel Amatör Lig ekibi Kocasinan Şimşekspor, kümede kalma mücadelesi verdiği 11. hafta maçında Onikişubat İdman Yurdu deplasmanında galibiyet hedefliyor. Maç 21 Aralık Pazar günü oynanacak.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor; deplasmanda Onikişubat İdman Yurdu ile karşılaşacak.
11. hafta maçında Kagramanmaraş'ta 3 puan mücadelesi verecek olan sarı siyahlı ekip, hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı. Kocasinan Şimşekspor, kümede kalmak adına önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi arzuluyor. Onikişubat İdman Yurdu ile Kocasinan Şimşekspor arasındaki maç 21 Aralık Pazar günü oynanacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor