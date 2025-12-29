Haberler

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup: Kocasinan Şimşekspor: 2 Malatyaspor: 0
Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 12. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, Malatyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gollerini Sinan Özkan ve Eren Torbalı'nın attığı maç Kayseri'de, Sümer Stadı'nda gerçekleştirildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup 12. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, sahasında Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Sümer

Hakemler: Ahmet Yetişir, Elçin Kaba, Ekin Demirkol

Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Erkan Kapar, Talha Özyürek, Mert Dinç, Ethem Pülgir, Göktuğ Yayla, Fatih Atik, Eray Akyol, Arda Dutar, Sinan Özkan, Eren Torbalı

Malatyaspor: Ogün Karakaya, Osman Can Çötür, Hamza Alper, Mehmet Akduman, Furkan Yıldırım, Metin Saka, Abdülvahap Kaya, Fatih Gürden, Ömürcan Karaca, Alper Aldemir, Berat Kaya

Goller: Sinan Özkan (dk. 35,) Eren Torbalı (dk. 43) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
