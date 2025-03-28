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Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonu Oldu

Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonu Oldu
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2024-2025 sezonu Kayseri Süper Amatör Küme, Kocasinan Şimşekspor'un şampiyonluk kupasını almasıyla sona erdi. Play-Off grubunda tüm maçlarını kazanarak 18 puan toplayan Kocasinan, ikinci sırayı Kayseri Esen Metalspor'a kaptırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu sona erdi. Kocasinan Şimşekspor şampiyonluk kupasını aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu oynanan Play-Off maçları ile sona erdi. 4 takımın mücadele ettiği PlayOff grubunda 6 maçını da kazanan Kocasinan Şimşekspor 18 puan toplayarak şampiyon oldu. Kayseri Esen Metalspor ise 9 puanda kalarak ikinci sırayı aldı. 6 puanla Hacılar Erciyesspor üçüncü, 3 puanla Özvatanspor dördüncü sırada kaldı.

Argıncık stadında oynanan müsabakalar sonrasında Kocasinan Şimşekspor'a şampiyonluk kupası verildi. Kocasinan Şimşekspor'un kupasını Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı verdi. Diğer 3 takıma da klasman grubunda elde ettikleri başarıdan ötürü kupa ve madalya takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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