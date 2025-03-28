Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi

İfadesi ortaya çıktı! Adem Soytekin'den gizli kasa sorusuna yanıt
Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, bakanlık yetkilisini kovdular

Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u 3-2 Mağlup Etti

Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u 3-2 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme PlayOff 6. Hafta mücadelesinde Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Stat: Argıncık 1 Nolu.

Kayseri Süper Amatör Küme PlayOff 6. Hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Kocasinan Şimşekspor 3-2 kazandı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Hacı Güverti, Alihan Çirkin, Muharrem Karaca

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Zekeriya Tatlı, Resul Kahriman (Dk.70 Arda Yusuf Seçkin), Sait Emre Gündoğan, Çağlar Erdemci, Sefa Şahin, Buğrahan Dugan (Dk.46 Metin Çakıcı), Arif Can (Dk.46 Abdullah Gürbüz), Cüneyt Egemen Karagöz, Alper Durdu

Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Karahan Karahan, Berat Topal (Dk.46 Uğur Taşpınar), Emre Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Ömer Faruk Karadoğan, Abdullah Ozan, İzzet Karagül, Bulut Akbaş (Dk.75 Batuhan Kaya), Mecit Kaan Ateş, Mehmet Tatlı (Dk.46 Hüseyin Barış Temizyürek)

Goller: Alper Durdu Dk.28, Metin Çakıcı Dk.68 (Hacılar Erciyesspor) Mecit Kaan Ateş Dk.1 ve 39, Uğur Taşpınar Dk.88 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.