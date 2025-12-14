Haberler

Kocasinan Şimşekspor'dan sert açıklama: "Bu hakemi maçlarımıza istemiyoruz"

Kocasinan Şimşekspor'dan sert açıklama: 'Bu hakemi maçlarımıza istemiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Şimşekspor Yönetim Kurulu, Kayseri U-18 Ligi'nde yaşanan hakem hatalarını eleştirerek, hakem Samet Armut'un bir daha kulüplerinin maçlarında görev almamasını istedi.

Kocasinan Şimşekspor Yönetim Kurulu; yaptığı açıklama ile Hakem SametArmut'un bir daha kendi maçlarında görevlendirilmemesini istedi.

Kayseri U-18 Ligi'nde oynanan Kocasinan Şimşekspor - EsenMetal SK maçı sonrası Kocasinan Şimşekspor Yönetim Kurulu, yaptığı açıklama ile maçın hakemini eleştirdi. Sert ifadelerin bulunduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kocasinan ŞimşeksporKulübü olarak, 2025-2026 sezonu U18Ligi kapsamında oynanan müsabakada yaşanan hakem yönetimiyle ilgili ciddi endişelerimizi kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu karşılaşmada görev yapan hakemSamet Armut'un vermiş olduğu kararlar, hem oyunun seyrini hem de takımımızın sahadaki emeğini doğrudan etkilemiş adil rekabet ortamını zedelemiştir. Maçın ilk golünde oyuncumuz Yasir'in açık şekilde kolundan çekilmesine rağmen oyunun devam ettirilmesi ve akabinde kalemizde gol görmemiz, hakem kararlarının maç sonucuna doğrudan etki ettiğinin açık göstergesidir. İlk yarıda ceza sahası içerisinde rakip oyuncunun eline çarpan topa devam kararı verilmiş, ikinci yarıda ise çok daha net bir elle oynama pozisyonunda yine aynı şekilde oyunun devam ettirilmesi kararı alınmıştır. Maç boyunca yaşanan çeşitli duraksamalar ve olaylara rağmen en az 10 dakika uzatma verilmesi gerekirken yalnızca 6 dakika ilave süre tanınmıştır. Daha önce de biri şampiyonluk maçı olmak üzere hakem SametArmut'un yönettiği üç karşılaşmada da takımımız aleyhine benzer kararlar verilmiş ve bu maçların tamamı mağlubiyetimizle sonuçlanmıştır. Ayrıca, adı geçen hakemin kardeşinin geçmişte kulübümüz bünyesinde oyuncu olarak yer aldığı, ancak teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldığı ve kulüpten ayrıldığı bilinmektedir. Bu durumun ardından hakem SametArmut'un ailevi meseleleri saha içine yansıttığına dair kuvvetli şüphelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, 2024-2025 sezonunda oynanan U14 kategorisindeki bir diğer karşılaşmada, penaltılara giden maçta üst direğe çarpıp çizgiyi geçen ve video görüntüleriyle sabit olan golümüzün geçersiz sayılması sonucu şampiyonluğun rakip takıma verilmesi, yine aynı hakem tarafından yönetilen bir maçta yaşanmıştır. Tüm bu yaşananlar ışığında Kocasinan Şimşekspor Kulübü olarak ilgili HakemKurulu'ndan; Hakem SametArmut'un bundan sonraki süreçte kulübümüzün hiç bir resmi müsabakasında görevlendirilmemesini, ailevi veya kişisel meselelerin saha içine yansıtılmadığı, tarafsız ve adil hakemlerin görevlendirilmesini talep ediyor, adaletin ve sporun ruhuna uygun bir yönetim anlayışının tesis edilmesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor

Bu suçu işleyenler yandı! Cezaları katbekat artırılıyor
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var

Doğum izni artıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
title