Kocasinan Şimşekspor'dan sert açıklama: 'Bu hakemi maçlarımıza istemiyoruz'

Kayseri U-18 Ligi'nde oynanan Kocasinan Şimşekspor - EsenMetal SK maçı sonrası Kocasinan Şimşekspor Yönetim Kurulu, yaptığı açıklama ile maçın hakemini eleştirdi. Sert ifadelerin bulunduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kocasinan ŞimşeksporKulübü olarak, 2025-2026 sezonu U18Ligi kapsamında oynanan müsabakada yaşanan hakem yönetimiyle ilgili ciddi endişelerimizi kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu karşılaşmada görev yapan hakemSamet Armut'un vermiş olduğu kararlar, hem oyunun seyrini hem de takımımızın sahadaki emeğini doğrudan etkilemiş adil rekabet ortamını zedelemiştir. Maçın ilk golünde oyuncumuz Yasir'in açık şekilde kolundan çekilmesine rağmen oyunun devam ettirilmesi ve akabinde kalemizde gol görmemiz, hakem kararlarının maç sonucuna doğrudan etki ettiğinin açık göstergesidir. İlk yarıda ceza sahası içerisinde rakip oyuncunun eline çarpan topa devam kararı verilmiş, ikinci yarıda ise çok daha net bir elle oynama pozisyonunda yine aynı şekilde oyunun devam ettirilmesi kararı alınmıştır. Maç boyunca yaşanan çeşitli duraksamalar ve olaylara rağmen en az 10 dakika uzatma verilmesi gerekirken yalnızca 6 dakika ilave süre tanınmıştır. Daha önce de biri şampiyonluk maçı olmak üzere hakem SametArmut'un yönettiği üç karşılaşmada da takımımız aleyhine benzer kararlar verilmiş ve bu maçların tamamı mağlubiyetimizle sonuçlanmıştır. Ayrıca, adı geçen hakemin kardeşinin geçmişte kulübümüz bünyesinde oyuncu olarak yer aldığı, ancak teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldığı ve kulüpten ayrıldığı bilinmektedir. Bu durumun ardından hakem SametArmut'un ailevi meseleleri saha içine yansıttığına dair kuvvetli şüphelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, 2024-2025 sezonunda oynanan U14 kategorisindeki bir diğer karşılaşmada, penaltılara giden maçta üst direğe çarpıp çizgiyi geçen ve video görüntüleriyle sabit olan golümüzün geçersiz sayılması sonucu şampiyonluğun rakip takıma verilmesi, yine aynı hakem tarafından yönetilen bir maçta yaşanmıştır. Tüm bu yaşananlar ışığında Kocasinan Şimşekspor Kulübü olarak ilgili HakemKurulu'ndan; Hakem SametArmut'un bundan sonraki süreçte kulübümüzün hiç bir resmi müsabakasında görevlendirilmemesini, ailevi veya kişisel meselelerin saha içine yansıtılmadığı, tarafsız ve adil hakemlerin görevlendirilmesini talep ediyor, adaletin ve sporun ruhuna uygun bir yönetim anlayışının tesis edilmesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ