Koçarlı Belediyesi Yaz Sonu Futbol Şenliği

Koçarlı Belediyesi düzenlediği "Yaz Sonu Futbol Şenliği" ile il genelinden 200'e yakın futbolcuyu yeşil sahada buluşturdu.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri ile yapımı tamamlanarak hizmete açılan Koçarlı Belediyesi Yüzüncüyıl Sosyal Tesisinde gerçekleşen "Yaz Sonu Futbol Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Yüzüncü yıl sosyal tesislerinde bulunan yeşil sahalarda düzenlenen organizasyon ile unutulmaz anları bir araya getiren Başkan Kaplan, gerçekleştirdiği etkinlik ile hem sporun birleştirici ruhunu gözler önüne serdi, hem de spora gönül veren gençlere olan desteğini bir kez daha kanıtladı.

Yaz Sonu Futbol Şenliği ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, spora gönül veren gençlere her zaman tam destek verdiklerini, Koçarlı'yı her alanda olduğu gibi hem gençliği hem de sporu ile çok daha farklı noktalara taşımaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Koçarlı'da spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Bunu için Koçarlı Belediyesi Yüzüncü Yıl Sosyal Tesisi'nde ilk etkinliğimizi gururla gerçekleştirdik. Sahanın tozunu attıran tüm sporcularımızı tebrik ederim. Bu tesiste nice başarılı müsabakalara seyirci olacağız bilinmez ama her daim spora ve sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Spora olan desteklerinde ki önceliklerinin gençleri kötü alışkanlıklarından korumak, kollamak ve sağlıklı bir nesil oluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Kaplan," İlçemizde gerçekleştirdiğimiz spor yatırımlarımız ile de ayrıca sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirerek ilçemizin adını spor başarıları ile de duyurmak istiyoruz. Belediyespor bünyemizde açtığımız basketbol, voleybol, atletizm, futbol, karate, tekvando, tenis gibi değişik branşlarda bine yakın aktif sporcumuz var. Bunların sayısını daha da arttırmak istiyoruz. O yüzden de sporcularımıza ve spora gönül vermek isteyen gençlerimize daha fazla destek olmaya devam edeceğiz. Amacımız bütün çocuklarımıza ulaşmak. Bu neden de bugün yeşil sahada 200 futbolcu gencimizi ağırladık. Şenliğin başlama vuruşundan son düdüğe kadar büyük centilmenlik örneği gösteren tüm futbolcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Sporcularımıza emek veren ve Organizasyonda emeği geçen herkese şahsım adına yürekten teşekkür ediyor, sporcularımıza kariyerlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yaz Sonu Futbol Şenliğine katılan futbolcular ile tek tek yakından ilgilenen Başkan Kaplan, futbolcular ve hocaları ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN