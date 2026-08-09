Kocaelispor'dan Zed FC Beraberliği Sonrası Açıklamalar: 'Yeni Sezon Zorlu Olacak'

Kocaelispor'un Mısır takımlarından Zed FC ile berabere kaldığı hazırlık maçının ardından futbolcular karşılaşmayı, kamp dönemini ve yeni sezonu değerlendirdi. Bedirhan Yıldız, "Yeni sezon zorlu olacak" derken, Uğur Kaan Yıldız, "Genç ve istekli takımız. Ligin güzel geçeceğine inanıyorum" sözlerini kaydetti.

Kocaelispor son hazırlık maçını Mısır Premier Ligi takımlarından Zed FC ile oynadı. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklama yapmak istemezken futbolculardan Bedirhan Yıldız ile Uğur Kaan Yıldız karşılaşmayı ve genel hazırlık sürecini değerlendirdi.

Bedirhan Yıldız, "Güzel bir gol oldu. İnşallah ligde devamı gelir"

Karşılaşmayı değerlendiren Bedirhan Yıldız, "Oyuna sonradan girdim. Tempo olarak güzel maçtı. Skor olarak istediğimizi alamasak da hocamızın verdiği taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bugün büyük formayla gol atmak bana nasip oldu. Güzel bir gol olduğunu düşünüyorum. İnşallah ligde devamı gelir" dedi. Kamp sürecini ve yeni sezonu da değerlendiren Yıldız, "Sezon başında performansım açısından iyi bir kamp geçirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki de her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Karar mercii hocamız. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Yeni sezon zorlu olacak. İlk hafta maçımız deplasmanda. Hocamız gereken çalışmaları yapıyor, bize de gereken şeyleri söyler. Biz de elimizden geleni yansıtmaya çalışırız" şeklinde konuştu.

Uğur Kaan Yıldız, "İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı daha iyi oynadık"

Uğur Kaan Yıldız, "İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Maçın zor olacağını, çetin geçeceğini biliyorduk. Rakip de bunu gösterdi. İlk yarı elimizden geleni yaptık ama iyi değildik. İkinci yarı başlamadan hocamız içerde çalıştıklarımızı yapmamızı, kendimize gelmemizi ve taraftarımız için oynamamızı söyledi. Daha iyi ikinci yarı oynadık. Sonuç olarak da bugün kaybetmedik. Önemli olan da buydu. Lige az zaman kaldı. Ben dahil herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bunu da bu takım yapacak Allah'ın izniyle. Hocamızdan, başkanımıza ve bütün oyuncu arkadaşlarımıza kadar hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Umarım güzel bir sezon bizi bekliyor olacak. Başakşehir maçı da zor. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Ligin güzel geçeceğine inanıyorum"

Takımın lige ne kadar hazır olduğu konusundaki soruya ise Uğur Kaan Yıldız, "Yeni transferlerimiz de geliyor. Metehan geldi. Gelecek oyuncular olduğu da söyleniyor. Onların da takıma katkılarıyla beraber, en kısa sürede adaptasyonun atlatıp Başakşehir maçına hazır bir şekilde çıkmamız lazım. Çünkü gerçekten zor bir maç olacak. Hocamızın istediklerini yapacağız, sahaya yansıtacağız. Taraftarımız zaten bizim için 12. adam ve bizim için büyük güç. Güzel geçeceğine inanıyorum. Ligin de güzel geçeceğine inanıyorum. Genciz, istekliyiz. Elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi. Yıldız son olarak kişisel hedefini paylaşarak; "Elimden geldiği kadar çok oynayıp iyi yerlere gitmek istiyorum. Takımıma para kazandırıp daha iyi yerlerde forma giymek istiyorum. Ama önceliğim şu an Kocaelispor. Elimden gelenin en iyisini Kocaelispor için yapacağım bundan kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle güzel sezon geçireceğime de inanıyorum" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı