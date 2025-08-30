Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor Golsüz Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maç öncesinde oyuncular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için pankart açtı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih Mazlum

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Syrota, Muharrem Cinan, Dijksteel, Show, Tayfur Bingöl, Nonge Boende, Can Keleş, Mendes (Dk. 10 Oğulcan Çağlayan), Petkovic

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Abdulsamet Burak, Denswil, Gökhan Sazdağı, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Benes, Cardoso, Mendes, Tuci

Sarı kart: Dk. 41 Can Keleş (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

24. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında altıpas içinde topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31. dakikada Kocaelispor'un kontratağında topu orta sahadan rakip ceza sahası önüne taşıyan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içine yaptığı ortayı rakip savunma oyuncusu uzaklaştırdı.

35. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın orta sahadan penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Petkovic, şık bir şekilde önüne aldığı meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Bu arada, Kocaelisporlu ve Zecorner Kayserisporlu oyuncular sahaya "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
