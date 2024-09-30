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Kocaelispor ve Şanlıurfaspor 0-0 Beraberlik Beraberliği

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı ve savunmalar ön plana çıktı.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Esat Sancaktar, Mehmet Dura

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 81 Barış Alıcı), Tarkan Serbest (Dk. 81 Mesut Can Tunalı), Furkan Gedik (Dk. 63 Beridze), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 63 Caktas), Mendes, Ahmet Sağat

Şanlıurfaspor : Abdülkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 79 Atakan Aybastı), Fatih Eren, Mboula, Nafican Yardımcı, Muhammed Gönülaçar, Forsell (Dk. 62 Furkan Şamil Çetin), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Cuma Menize (Dk. 72 Begiç), Kayode

Sarı kartlar: Dk. 63 Hakan Erçelik, Dk. 86 Abdülkadir Sünger, Dk. 90+2 Muhammed Gönülaçar, 90+7 Hasan Hüseyin Acar ( Şanlıurfaspor ), Dk. 78 Mendes, Dk. 85 Ahmet Sağat (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile Şanlıurfaspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

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