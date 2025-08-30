Kocaelispor ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın zor olacağını ve bunu oyuncuları ile paylaştığını belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim. Oyuncuların hakkını yemeyeceğim; fazlasıyla maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik. Ancak onları değerlendiremeyince üzerimizde biraz baskı hissettik. Buna rağmen, futbol sahalarında ender görülen bir goldü. Kayserisporlu oyuncuyu da tebrik ediyorum. Kayserisporlu futbolcunun attığı golden sonra takımın kısa zamanda reaksiyon göstermesi ve puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu. Biraz nefes almamızı sağladı çünkü doğruyu söylemek gerekirse kendimi ifade ermekte zorlanıyorum. Galibiyet için çok odaklanmıştık; taraftarlarımızla, şehirle beraber. 90 dakika boyunca takımını destekleyen taraftarlara üç puan hediye edemediğimiz için üzgünüz, mahcup hissediyoruz takımımla beraber. Maçlar bu şekilde olacak böyle oluyor. Kazanmaya çok yakındık, kazanamadık. bir puan aldık" dedi.

'BİR GÜN DİREKTEN DÖNEN TOPLAR DA GOL OLACAK'

Yeni bir takım olduklarını ve oyuncuların birbirinin kısa süredir tanıdığını söyleyen İnan, "Üretkenlik konusunda dakika dakika söylemektense maçın geneline baktığınızda maçı kazanabilecek kadar pozisyona girdik. Rakibimiz ilk yarıda bir tane yan ortada etkili oldu ama 1-0 öne geçtiler nerdeyse maçı kazanıyordular. Lig çok zor bir lig, Kayserispor da güçlü bir takım, önemli oyuncuları var. Onlar 1-0 öne geçti, pozisyonlara rağmen maçı zar zor 1-1 bitirdik. Çalışıyoruz ama şu anki konumuz itibariyle biz hiçbir takımı kendi yarı sahasına hapsedip sağlı sollu ataklarla gol bulabilecek bir seviyeye gelemeyeceğiz. Bu çok kolay bir şey değil. Bunu ligde gerçekleştirebilen belki bir ya da iki takım var. Ben bunun farkındayım. Oyuncularıma o yüzden 'biz pozisyona giremiyoruz, girdiklerimizi atamıyoruz, beceriksiziz' diyemeyeceğim. Haklarını yemeyeceğim; çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Bir gün direkten dönen toplar da gol olacak. Kaçırdığımız pozisyonları da inşallah gol olacak. Çalışmaya devam edeceğiz, pes etmeyeceğiz" dedi.

MARKUS GİSDOL: İKİ TAKIM CİDDİ ANLAMDA GOL YARATCAK POZİSYONLAR BULAMADI

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Tam anlamıyla böyle bir maç bekliyorduk. Yoğunluk ve duygu anlamında beklediğimiz bir maç oldu. İlk yarının geçen her dakikasında oyunu kontrol eden taraf olduk. İki takım da ciddi anlamda gol yaratacak pozisyonlar bulamadı. 60'ıncı dakikadan sonra iki takım da gol atmak ve galibiyet için daha fazla zorladı. Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız bu maçı kazanırsınız. Ancak ne yazık ki rakibimiz beraberlik golünü attı. Bu bizim için olmaması gereken bir durumdu. Günün sonunda sonuç bize zor geliyor ama buradan bir beraberlikle ayrılıyoruz. Milli takım arasına gireceğiz. Bu arada umut ediyorum ki takımımıza yeni eklemeler yapılacak ve sonrasında lige yeniden başlayabileceğiz" şeklinde konuştu.