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Kocaelispor ve Bandırmaspor 2-2 Berabere Kaldı

Kocaelispor ve Bandırmaspor 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol 1.Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, sahasında Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Yusuf Cihat ve Oğulcan Çağlayan tarafından Kocaelispor için, Atınç Nukan ve Josip Vukovic tarafından Bandırmaspor için kaydedildi.

Trendyol 1.Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Vukovic'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarptı. Pozisyonun devamında seken topu Beridze kafa pasıyla Yusuf Cihat'a gönderdi. Yusuf Cihat altıpasın sağ çaprazına çektiği topu yerden ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Faruk Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası önünde yükselen Atınç Nukan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

56. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta İbrahim ortasını yaptı. Vukovic'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

90+4. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın sol tarafa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 83), Aaron Appindangoye (Caner Osmanpaşa dk.64), Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Pedrinho, Josip Vukovic (Ahmet Sağat dk. 74), Yusuf Cihat Çelik (Mijo Caktas dk. 64), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk.63), Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan

Yedekler: Harun Tekin, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Landry Nomel (Hikmet Çiftçi dk. 17), Remi Mulumba, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Coşqun Diniyev (Andre Sitoe dk. 77), İbrahim Kaya (Paulo Araujo dk. 72), Marco Paixao (Kerem Atakan Kesgin dk. 77)

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo Santos, Adama Diakhaby

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Yusuf Cihat Çelik (dk. 32), Oğulcan Çağlayan (dk. 90+4) (Kocaelispor), Atınç Nukan (dk. 39), Josip Vukovic (dk. 56 k.k.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Pedrinho, Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Rahmetullah Berişbek, İbrahim Kaya, Mehmet Özcan (Bandırmaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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