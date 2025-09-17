Haberler

Kocaelispor’un Süper Lig Başlangıcı Zor Geçti

16 yıl aradan sonra Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, ilk 5 hafta sonunda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ligin 17. sırasında bulunan ekip, 2 gol atarken 8 gol kalesinde gördü ve kart cezasıyla da sorun yaşıyor.

SÜPER Lig'de 16 yıl aradan sonra tekrardan mücadele eden Kocaelispor, ligin ilk 5 haftasında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kalesinde 8 gol gören ve 2 kez rakip fileleri havalandıran Körfez temsilcisi 1 puan ile ligin 17'nci sırasında yer alıyor.

Kocaelispor, 2008-09 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e, 16 yıllık hasretin ardından yükseldi. Körfez temsilcisi, geride kalan 5 haftalık periyotta teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeşil-siyahlı ekip, ligin birinci haftasında deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0, ikinci hafta evinde ağırladığı Samsunspor'a 1-0 ve üçüncü hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Kocaelispor, ligdeki tek puanını dördüncü haftada evinde 1-1 berabere kaldığı Kayserispor'dan aldı. Beşinci hafta ise Gaziantep deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan ve istediği başlangıcı yapamayan Kocaelispor, ligin 17'nci sırasında bulunuyor.

GOL YOLLARINDA SORUN YAŞIYOR

Kocaelispor, ligdeki 5 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Körfez temsilcilisinin 2 golünü sezon başında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği tecrübeli golcü Bruna Petkovic kaydetti. Petkovic, kendisinin ve takımının ilk golünü üçüncü hafta Fenerbahçe deplasmanında 22'nci dakikada frikikten attı. Kayserispor maçında ise 90+5'inci dakikada rakip fileleri havalandıran Petkovic, takımına 1 puanı getirdi.

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN 4 TAKIMINDAN BİRİ

Kocaelispor, 5 maçta kalesini gole kapatmazken Eyüpspor, Gaziantep FK ve Gençlerbirliği ile ligin en çok gol yiyen 4 takımından biri oldu. Söz konusu takımlar 9 gol yerken, Körfez temsilcisi meşin yuvarlağı 8 kez ağlarında gördü. Yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalara ise 4 farklı stoper tandemiyle çıktı. İlk hafta Trabzonspor maçında Appindangoye - Wieteska, ikinci hafta Samsunspor maçında Appindangoye - Dijksteel, üçüncü hafta Fenerbahçe ve dördüncü hafta Kayserispor maçında Appindangoye - Syrota, beşinci hafta Gaziantepspor maçında Balogh - Smolcic görev yaptı. Trabzonspor maçında sağ diz ön çapraz bağı kopan Wieteska, 6 ay yeşil sahalardan uzak kalırken, bir diğer stoper Appindangoye ise daha önce 5 sezon formasını terlettiği 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer oldu.

11 SARI 2 KIRMIZI KART

Kocaelispor, 5 haftada 11 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. 11 sarı kart ile Körfez temsilcisi Konyaspor ile birlikte ligin en çok sarı kart gören 5'inci takımı oldu. Yeşil-siyahlı ekip 2 kırmızı kartla da Göztepe'yle ligin en çok kırmızı kart gören takımı ünvanını paylaştı. 21 Eylül Pazar günü saat 17.00'da evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
