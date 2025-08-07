Kocaelispor, Umut Can Aslan'ı Profesyonel Yapıp Manisa FK'ya Kiraladı

Kocaelispor alt yapıdan yetiştirdiği oyuncu Umut Can Aslan'ı profesyonel yapıp Manisa FK'ya kiraladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Kocaelispor transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İç ve dış transferde son aşamaya gelen Körfez ekibi bu kez alt yapıdan çıkardığı gençleri Türk futboluna kazandırıyor. Alt yapı takımlarında yurt genelinde başarılı sonuçlar alarak adından söz ettiren Kocaelispor genç oyuncularından 2006 doğumlu Umut Can Aslan'ı profesyonel yaptı. Sezon öncesi kampında A takım ile antrenmanlara katılan genç sol bek ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar ardından sezon sonuna kadar Manisa FK'ya kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Umut Can Aslan ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Manisa FK kulübüne kiralanmıştır" denildi. - KOCAELİ