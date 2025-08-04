Kocaelispor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçına rotasını çevirirken, kaleci Jovanovic karşılaşmaya odaklandıklarının mesajını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçını oynayan ve moralli tamamlayan Kocaelispor, haftanın ilk gününde rotasını Trabzon'a çevirdi. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Kocaelispor'da maçın hazırlıklarına başlandı. Günü tek antrenmanla geçiren Kocaelispor'un yeni transferlerinden kaleci Aleksandar Jovanovic, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maça konsantre olduklarının altını çizdi. Jovanovic mesajında "Sezon öncesi tamamlandı. Haftaya Trabzon'da görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ