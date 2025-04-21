Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir: Çok şükür ligi lider bitirmemiz de garanti

Kocaelispor, geçtiğimiz gün Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Dün konuk olduğu Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen yeşil-siyahlılar, maçın ardından 16 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig'i kutlamak için Kocaeli'ye geldi. İzmit Kent Meydanı'na gelen takım ve beraberindekiler, Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu meydanda birlikte yaşadı.

'ORADA DA BAŞARILARI DEVAM EDECEK'

Kutlama sonrası takım yöneticileri ve kent idarecileri DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Çok güzel bir duygu. Sabırla bekleyen bir şehir, sabırla bekleyen bir taraftar var. Emeği geçen herkese, başta ter döken futbolcularımız, teknik ekip, kulüp başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen tüm sponsorlarımıza, destekçilere teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı olacaklar. Orada da başarıları devam edecek. Kutlamalarda halkımızın, vatandaşlarımızın tadını çıkarmasını istiyoruz ama herhangi bir üzüntüye meydan verecek, kutlamalara gölge düşürecek, silah atma vs. gibi davranışlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz" dedi.

'ÇOK CEFALAR ÇEKTİK; BUGÜN DE ONUN MÜKAFATINI GÖRÜYORUZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gururlu olduklarını belirterek, "16 yıl aradan sonra amatör ligden Süper Lig'e kadar gelmeyi başardık. Taraftar, en zor koşullarda bile bunu hak ettiler, inandılar, hiç vazgeçmediler. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Recep Durul, "Çok uzun bir maraton, kolay değil tabi ki. Bu lig ayrı bir maraton, 16 yıl ayrı bir serüven. Uzun yıllardır hasret kaldığımız bir şampiyonluğa, bir başarıya ulaştık. Şehrimize, taraftarımıza, tüm camiamıza hayırlı olsun. Bunun şu anda tadını çıkartıyoruz. Bu şehir, bu takım çok şeyler gördü. Amatörlere kadar düştük. Depremler yaşadık; büyük sıkıntılar yaşadık; cefaları çektik. Bugün de onun mükafatını görüyoruz; yaşıyoruz. Şehrimize, camiamıza hayırlı olsun. İnşallah Süper Lig'te de kalıcılığımızı oluşturacağız; güçlü bir kadro kuracağız; yolumuza devam edeceğiz ve başarılarımızı inşa etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

'ŞEHRİN KALBİNDEN BAHSEDİYORUZ'

Süper Lig'in kesinleşmesinin ardından hüngür hüngür ağladığını anlatan Başkan Durul, "Yılların birikimi, içimizde olan bir enerji boşalması oldu; duygu patlaması oldu. Ağlamak güzel aslında insanı kendine getiriyor. Tabi şehrin umut, mutluluk, övünç, onur kaynağı bir değerden, şehrin kalbinden bahsediyoruz. Onu şampiyon yapmak, onun şampiyon olması en başta beni, tüm taraftarlarımızı duygu seline götürüyor. Bu yüzden ağladım; rahatladım. Taraftar çok mutlu, tabi ki böyle bir tabloyu özlemişler. Gerçekten hak ediyorlar. Beraber inandık; beraber başardık; beraber yürüyeceğiz; beraber başaracağız inşallah. Hayırlı olsun; tadını çıkartalım" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞÜKÜR LİGİ LİDER BİTİRMEMİZ DE GARANTİ'

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise takımın 16 yıllık hasretine son veren ekibin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle çok sıkıntılı günler yaşamış bir camianın tekrardan hak ettiği Süper Lig'e gelmesinde emeği geçen birisi olarak inanılmaz derecede mutluyum. Bu taraftarlarımızı, bu şehri mutlu ettiysek ne mutlu bize. Hepsinin anasının ak sütü gibi helal çünkü çok acı acı çektiler. En çok da sevinmek onların hakkı" dedi.

Kocaelispor'un ligi lider bitirmesinin de garanti olduğunu belirten Taşdemir, "Çok şükür ligi lider bitirmemiz de garanti. Biz sadece kalan 3 maçımızı bize yakışır bir şekilde oynamaya çalışacağız; o şekilde bitireceğiz. Bitirdikten sonra da inşallah yeni sezonun hazırlıklarını hep beraber başlayacağız. Tek kelimeyle muhteşem ötesi yok. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize çok mutlu bir gece yaşattılar. Bence kutlamaları hak ettiği için bu camia bu taraftar 40 gün 40 gece de sürse haklarıdır" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE TARİHİNDE BÖYLE BİR GERİ DÖNÜŞ YOK'

Kocaelispor Kaptanı Gökhan Değirmenci de kutlamalarla ilgili konuştu. Değirmenci, "Taraftarlarımız bize daha önce 'Siz şampiyon yapın biz İzmit'i yakacağız' demişlerdi. Hakikaten dedikleri gibi yaptılar. Ben öncelikle bütün şehri kutlamak istiyorum. Gerçekten bu normal bir geri dönüş değil. Türkiye tarihinde böyle bir geri dönüş yok. Amatöre kadar düşüp amatörden gelip, kendi ismiyle, kendi armasıyla, amblemiyle satmadan, satılmadan buraya kadar tekrar çıktığı için ben bütün şehri kutlamak istiyorum. Bu başarı aslında onların. Biz onlara vesile olduk; onların sayesinde buraya geldik. Biz de bu şampiyonlukta onlara bir vesile olduysak ne mutlu bize. Herkese armağan olsun" dedi.