Selçuk İnan'dan Türk hakemleri için ses getiren yorum

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı. İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakemlerle ilgili de konuşarak, "Türk hakemlerini çok seviyorum, onlara çok güveniyorum. Yabancı hakemi kesinlikle istemiyorum." sözlerini sarf etti.

'BÖYLE HATALAR YAPARSANIZ MAÇ ZOR GEÇER'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Benim ve oyuncularım adına zor bir maçtı. Kazanamamanın verdiği stresle maça hazırlandık. Oyuncularımı rahatlatmaya çalışsam da bu iş çok kolay değil. Fazlasıyla maçı kazanmak istiyorlardı. Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman. Çok önemli oyuncuları var. Maça bu kadar gergin başlamanın cezasını hemen çektik. Oyuncularım çok üzgün. İki bireysel hatayla ilk 10 dakikada 2-0 mağlup duruma düştük. Böyle bir deplasmanda böyle hatalar yaparsanız maç zor geçer. Oyuncularım inanılmaz bir reaksiyon gösterdiler. İkinci yarıda tamamıyla maçın hakimi oldular. 2-2'yi bulmak için çok çabaladık, şanslar yakaladık. Beşiktaş'a karşı ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Pozisyonları net pozisyona çevirmekte eksiklerimiz vardı. Son golü de kendi kalemize attık. Böyle bir deplasmanda tüm golleri siz attınız ve 3-1 yenildiniz. Bir hocanın kariyerinde çok yaşayamayacağı bir maçtı." ifadelerini kullandı.

'BÖYLE HATALAR YAPTIM'

Oyuncularının maça çok motive olmasının dezavantaj olduğunu ifade eden İnan, "Bazen çok fazla motive olduğunuzda maça böyle gergin başlayabilirsiniz. Oyuncularım fazlasıyla istekliydiler. Bütün antrenmanlarda bize maçı kazandırmayı hissettirdiler ama olmadı. Futbolculuk hayatımda ben de böyle hatalar yaptım." şeklinde konuştu.

'TÜRK HAKEMLERİNİ ÇOK SEVİYORUM'

Selçuk İnan, hakemlerle ilgili bir soruya, "Türk hakemlerini çok seviyorum, onlara çok güveniyorum. Yabancı hakemi kesinlikle istemiyorum." diye cevap verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Siyah&Beyaz null:

bir antrenör hakemleri neden çok sever bu ne sacma bir ifade biçimi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
