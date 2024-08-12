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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: 'Pendikspor maçında daha iyi bir performans sergileyeceğiz'

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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Pendikspor maçı öncesinde takımın daha iyi bir performans sergileyeceğini belirtti. Sağlam, Pendikspor'un iddialı bir takım olduğunu ve zorlu bir maç beklediklerini söyledi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Pendikspor maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede ligin en iddialı takımlarından biriyle maç yapacaklarını belirterek, "Yapacağımız antrenmanlarla adaptasyonu biraz daha iyi seviyeye gelecek. Bu haftadan çok daha iyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonu ilk maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Kocaelispor, deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı. Körfez Brunga Tesislerinde gerçekleşen idmanda konuşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam maçta aksaklıkların olabileceğini fakat bu kadar ofansif olarak zayıf kalacaklarını düşünmediğini belirterek, "Maçın ikinci yarısı devre arasında yaptığımız değişikliklerin de katkısı oldu. Başlar başlamaz yine oyuna hakim olduk. Üretmeye başladık. Gollerin gelmesi, moralimizi, motivasyonumuzu artırdı. Sonrasında yine oyuna hakimdik. Son bölümde özellikle orta sahadaki formasyonumuzu değiştirdik. Yani iki günde on numaralıyı üç orta sahaya çevirdik. Orada biraz daha oyunu tuttuk. Rakibi rahat oynatmadık. Baskılarımızı iyiydi. Pozisyon da vermedik. Bir tane pozisyon var. Sonrasında skoru arttırmamız gerekiyordu. Rakibi eksik yakaladığımız birçok pozisyon var. Kaliteli paslarla, final paslarında becerimizle skoru arttırmamız gerekiyordu. Onu da yapamadık" dedi.

"Takım daha keyifli olacak"

Sezon başı nedeniyle yeni oyuncuların katılımı ve fiziksel eksikliklerden bahseden Sağlam, "Dolayısıyla bu süreci puan anlamında kayıpsız geçebilirsek sonrasında zaten bu takım oyuncuların katılımı ve yeni aramıza katılacak oyuncular da var. Onların da gelişiyle çok daha kaliteli bir kadronun beraber oynama alışkanlığını elde etmesiyle, oyuncuların birbirini tanımasıyla ortama, ülkeye, futbola anlayışa sisteme uyumları da her geçen gün artacağı için daha iyi futbol oynayacağız. Bu takım daha keyif veren bir hale gelecek" şeklinde konuştu.

"Pendikspor iddialı takım"

Pendikspor'un geçtiğimiz sezondan kadro yapısını koruyan bir takım olduğunu belirten Sağlam, "Gidenlerin yerine çok tehlikeli oyuncular transfer etmiş. Bence ligin ilk iddialı takımlarından bir tanesi. Cuma günü inşallah daha iyi bir performans daha üst düzey bir mücadele ve iyi bir takım görüntüsünü sahaya yansıtıp geçen sene ilk iki maçta kaybederek girdiğimiz lige bu sezon inşallah ilk iki maçı kazanarak devam etmek istiyoruz. Bazı oyuncularımızın fiziksel kalitesi her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki hafta sonuna kadar, cumaya kadar yapacağımız antrenmanlarla adaptasyonu biraz daha iyi seviyeye gelecek. Bu haftadan çok daha iyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Herhangi bir sakatlığımızın olmaması bizi sevindiriyor. Aaron'da ufak bir sakatlık var ama çok uzun sürecek gibi görünmüyor inşallah cumaya kadar da herhangi bir sakatlık olmadan istediğimiz kadroyla sahaya çıkarız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ayrıca iki mevkiye daha transfer yapacaklarını belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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