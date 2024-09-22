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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Galibiyet serisi başlayacak"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, galibiyetin önceki mağlubiyetlerin olumsuz etkilerini atacaklarını belirtti. Ayrıca hakemler hakkında eleştirilerde bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet önceki iki çok şanssız mağlubiyetin olumsuz etkilerini üzerimizden atacak ve yeniden artık galibiyet serisini de başlatacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılarında iyi bir takım olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yılki kadrosunun neredeyse tamamını koruyup, istikrarı yakalamış beraber oynama alışkanlığını iyice edinmiş, iyi bir takıma karşı oynadık. Oyunun bizim için zor olacağını biliyorduk ama hafta boyunca rakibimizin eksik taraflarını yapmış olduğu geçmiş maçlardaki hatalarını çok iyi analiz edip hem ona göre bir kadro hem de bir oyun sistemi planlamıştık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Bence hedefe odaklanmış insanlar, zaman zaman böyle kriz gibi görünen durumları fırsata çevirebilenler oluyor. Biz de bugün bunu yaptık. Özellikle ön bölgede iki önemli oyuncumuz Marcao ve Oğulcan'ın olmaması belki birçok insanı karamsarlığa sevk etmiştir ama işte biz Ahmet'e neden bu kadar güvendiğimizi burada bir kere daha gördük" ifadelerini kullandı.

İyi bir mücadele olduğunu ve iyi bir takım görüntüsü ortaya koyduklarını anlatan Sağlam, "Tüm futbolcularımız takım için oynadı. Özellikle top takipteyken savunmada iyi organize olduk. Bir iki ufak hatamızın dışında maçın genelinde özellikle ikinci yarı çok daha iyi oldu ve sonrasında da tabii oyuna aldığımız iki tane genç oyuncuyla golleri bulmamız bu galibiyeti biraz daha anlamlı hale getirdi. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Çok iyi bir mücadele oldu, çok iyi bir karşılaşma oynadık. Tabii devam etmemiz gerekiyor. Enteresan bir lig oynuyoruz. Karşılaşma öncesinde 11. sıradaydık, maçı kazandık 2. sıraya yükseldik. Dolayısıyla bu lig böyle devam edecek gibi görünüyor. Bütün takımlar arasındaki güç dengesi hemen hemen birbirine yakın tabi bu gruptan grubun içerisinden işte beraber oynamayı becerebilen daha iyi takım olan işte gönül şartlarına uygun hareket edebilen takımlar biraz daha öne çıkacak. Ama ben yine şunu söylüyorum Bizim iyi bir takımımız var, iyi bir grubuz. Bu aldığımız galibiyet tabii bundan önceki iki tane çok şanssız mağlubiyetin olumsuz etkilerini üzerimizden atacak ve yeniden artık galibiyet serisini de başlatacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Sağlam'dan hakem eleştirisi

Müsabakanın hakemlerini eleştiren Ertuğrul Sağlam, "Bir noktada sitemim olacak, maçın ilk devresinde Caktas'a yapılan çok net pozisyonu VAR'daki insanların görmemiş olması bence sporla yakından uzaktan alakası yok. Adaleti dağıtan insanların vicdanının da hareketli olması lazım yani sizler de göreceksiniz. Bu kadar net bir geçen hafta aynı pozisyondan Oğulcan kırmızı kart gördü, o pozisyonu defalarca seyredip penaltıyı verememek yani bir enteresan bir şey, bunu da söylemek istiyorum. Çorum'u tebrik ediyorum, onlar da iyi mücadele etti. Belki maçın ilk devresi öne geçebilirlerdi. Özellikle Serkan hocayı çok tebrik ediyorum. Bu takımla çok güzel işler yapıyor, taraftarın camianın onun arkasında durması gerekiyor. İyi de bir takım yapmış. Başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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