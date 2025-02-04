Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor

Kocaelispor, Sivasspor'a Mağlup Oldu

Kocaelispor, Sivasspor'a Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor, 1. dakikada kırmızı kart görmesiyle dezavantaja düştü. Sivasspor, Efkan Bekiroğlu'nun 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor, Sivasspor'u ağırlıyor. Konuk ekip, henüz müsabakanın 1. dakikasında 10 kişi kalan rakibi karşısına ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. Kocaelispor'da Barış Alıcı, rakibi Azizbek'in sağ ayak bileğine sert müdahalesinin ardından hakem Davut Dakul Çelik tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

14. dakikada Sivasspor atağında ceza sahasının sol çaprazından kaleyi düşünen Efkan'ın sert şutunda kaleci Batuhan topu kontrol etti.

18. dakikada Kocaelispor'da sol taraftan Muharrem Cinan ile kullanılan köşe vuruşında ceza sahası içine yapılan ortada kafalardan seken top ceza yayının önünde bulunan Mesut Can'da kaldı. Mesut Can'ın gelişine çok sert şutunda araya giren Alaaddin gole izin vermedi.

43 dakikada Sivasspor'un sağ taraftan gelişem atağında ceza sahasına gönderilen topu Bieganski, arka direkte bulunan Efkan'a bıraktı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Efkan, topu ağlara gönderdi. 0-1.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar

Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mikdat Çil, Muharrem Cinan, Josip Vukovic, Mesut Can Tunalı, Barış Alıcı, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Markao

Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Yusuf Cihat Çelik, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan, Samet Yalçın, Mehmet Altaş

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sivasspor: Dorde Nikolic, Alaaddin Okumuş, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Azizbek Turgunboev Jan Marek Bieganski, Veljko Simic, Oğuzhan Aksoy, Alex David Pritchard, Efkan Bekiroğlu, Bekir Turaç Böke

Yedekler: Arda Erdursun, Murat Paluli, Samuel Albert Alain Arcade Moutoussamy, Emre Gökay, Uros Radakovic, Noah Kemeseng Sonko Sundberg, Ziya Erdal, Muhammed Sinan Kaya, Mehmet Talha Şeker, Mümin Barış Nazlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Efkan Bekiroğlu (dk. 43) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Barış Alıcı (dk. 1) (Kocaelispor)

Sarı kart: Alaaddin Okumuş (Sivasspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ege'deki deprem fırtınası İzmir'i vurabilir mi? Uzman isimden kritik uyarı
img

Süper Lig devine "Gelirim" dedi
img

Mikrofon uzatılan genç kız isyan etti: Sonumuz pavyonda bitecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.