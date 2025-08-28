Kocaelispor - Kayserispor Maçını Yasin Kol Yönetecek

Kocaelispor - Kayserispor Maçını Yasin Kol Yönetecek
Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Trabzon Bölgesi Hakemi Yasin Kol yönetirken, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salim Mazlum olacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Kocaeli'de oynanacak Kocaelispor - Kayserispor maçında Trabzon Bölgesi Hakemi Yasin Kol düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Yasin Kol'a bu maçta Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salim Mazlum yardımcılık yapacak.

Maçın dördüncü hakemi olarak da Yunus Dursun görevlendirildi. - KAYSERİ

