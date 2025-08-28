Kocaelispor - Kayserispor Maçını Yasin Kol Yönetecek
Süper Lig'in 4. haftasında Kocaeli'de oynanacak Kocaelispor - Kayserispor maçında Trabzon Bölgesi Hakemi Yasin Kol düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Yasin Kol'a bu maçta Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salim Mazlum yardımcılık yapacak.
Maçın dördüncü hakemi olarak da Yunus Dursun görevlendirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor