Kocaelispor, Karol Linetty ile Anlaşma Sağladı

Kocaelispor, Karol Linetty ile Anlaşma Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 30 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Linetty, takımın kadrosunu güçlendirecek.

Kocaelispor son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Polonyalı orta saha Karol Linetty ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor'da dün Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralandığı açıklanan kanat oyuncusu Can Keleş'in ardından daha önce prensip anlaşmasına varılan Karol Linetty ile de sağlık kontrollerinin ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Bonservisi elinde olan Karol, geçen yıl 30 maçta 2 gole katkı sağladı

Geçtiğimiz sezon İtalya Seria A ekiplerinden Torino formasını terleten ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Polonyalı milli orta saha oyuncusu takımıyla çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Kariyerine ülkesinde Lech Poznan kulübünde başlayan Linnety daha sonra İtalya'da Sampdoria ve Torino formaları giydi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de 3 maç daha ertelendi

Fenerbahçe hariç Avrupa'daki temsilcilerimizin maçları ertelendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.