Kocaelispor, Karol Linetty ile Anlaşma Sağladı

Kocaelispor son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Polonyalı orta saha Karol Linetty ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor'da dün Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralandığı açıklanan kanat oyuncusu Can Keleş'in ardından daha önce prensip anlaşmasına varılan Karol Linetty ile de sağlık kontrollerinin ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Bonservisi elinde olan Karol, geçen yıl 30 maçta 2 gole katkı sağladı

Geçtiğimiz sezon İtalya Seria A ekiplerinden Torino formasını terleten ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Polonyalı milli orta saha oyuncusu takımıyla çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Kariyerine ülkesinde Lech Poznan kulübünde başlayan Linnety daha sonra İtalya'da Sampdoria ve Torino formaları giydi. - KOCAELİ