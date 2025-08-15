Kocaelispor ile Samsunspor 22 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

Güncelleme:
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında konuk edeceği Samsunspor ile 22 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'e 16 yıl sonra amatörden yükseliş hikayesi yazarak çıkan Kocaelispor, 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşma yarın saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

22 YIL SONRA SÜPER LİG'DE KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra bu sezon yeniden dönüş yapan Kocaelispor, güçlü rakibiyle 54. randevusuna çıkacak. Geçmişte tarihe geçen maçlara imza atan iki Anadolu takımı en son 2022 yılında 1.Lig maçında karşılaştı. İki takım son Süper Lig maçını ise 15 Şubat 2003'te Samsun'da oynadı. Maçı, Ertuğrul Sağlam'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 kazandı. Toplam 28 kez Süper Lig'de karşılaşan iki takım 22 yıl sonra yine Süper Lig'de birbirine meydan okuyacak.

İLK SÜPER LİG MAÇI 1982'DE

Tarihinde 1966-67 sezonunda 2.Lig'de ilk kez rakip olan Kocaelispor ve Samsunspor, ilk Süper Lig maçını ise 1982-83 sezonunda, 28 Kasım 1982'de oynadı. Süper Lig'de oynadıkları maçlarda; 6 karşılaşmayı Körfez ekibi kazanırken 15 maçta da Samsunspor galip geldi, 7 maçta ise beraberlik bozulmadı.

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇLARININ ALT LİGLER KARNESİ

İki takımın 8 kez karşı karşıya geldikleri 1.Lig maçlarında ise; 2 galibiyet Kocaelispor, 5 galibiyet Samsunspor elde etti, 1 maçta ise kazanan olmadı. 2.Lig'de 8 kez rakip olan ezeli rakiplerden Kocaelispor 2 kez, Samsunspor 3 kez galip gelirken 3 maç da berabere tamamlandı.

KUPADA 9 KEZ RAKİP OLDULAR

Marmara ekibi Kocaelispor ile Karadeniz'in güçlü takımlarından Samsunspor 9 kez de Türkiye Kupası maçlarında karşılaştı. 3 galibiyet alan Yeşil-Siyahlılar'a karşı Samsunspor 4 galibiyeti hanesine yazdırdı. 2 maçta da eşitliği bozan olmadı. İki takım tarihlerinde toplam 53 kez maç yaptı; 13'ünü Kocaelispor, 27'sini Samsunspor kazandı, 13 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
