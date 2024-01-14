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Kocaelispor, Hakem Hatalarını Protesto Ediyor

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Kocaelispor ile Manisa FK arasında oynanan maçta yaşanan hakem hatalarına tepki gösteren Kocaelispor, sosyal medya hesaplarından açıklama ve video paylaştı. Kulüp, adaletin olup olmadığını sorguluyor ve hakkını aramaktan geri durmayacağını belirtiyor.

Kocaelispor ile Manisa FK arasında oynanan maçta hakem hataları yaşandığını iddia eden Kocaelispor, sosyal medya hesaplarından "Adaletiniz VAR mı?" başlıklı bir açıklama ve video paylaştı. Açıklamada, "Artık asla ve asla susmayacak ve hakkımızı aramaktan bir adım geri durmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kocaelispor, 1'inci Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta 2 golü ofsayt nedeniyle ve 1 de penaltısı VAR uyarısıyla iptal edilen Kocaelispor, sosyal medya hesaplarında "Adaletiniz VAR mı?" başlığıyla bir açıklama ve video paylaştı.

Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, " Türkiye'de yaşayan taraflı tarafsız tüm futbolseverler büyük bir heyecanla kulübümüzün Süper Lig'e çıkacağı günü beklemektedir. Ama ne yazık ki tırnaklarımızı kazıyarak geldiğimiz bu günlere, sebebini bilmediğimiz şekilde Kocaelispor'a kimler tarafından ve neden yapıldığını anlayamadığımız bir senaryo çizilip, oynanmaktadır. Bugün, deplasmanda oynadığımız Manisa FK müsabakasına kadar, sezon başından bu yana aleyhimize yapılan onlarca hataya rağmen sustuk. Ama artık asla ve asla susmayacak ve hakkımızı aramaktan bir adım geri durmayacağız. Üzerimize oynanan oyunlara karşı artık susmayacağımız gibi, yapılacak en sert açıklamayı yapacağız, alınacak en sert tedbirleri alacağız. Ama öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün oynadığımız müsabakada attığımız golün ofsayt sebebiyle sayılmamasının, aynı zamanda ofsayt çizgisinin neden çekilmediğinin, oyuncularımızı Douglas Tanque ve Christian Kouakou'nun ceza sahası içerisinde apaçık şekilde düşürülerek hakkımız olan penaltılarımızın verilmeyişinin izahatini istiyoruz. Şu andan itibaren tüm yetkililerden sorularımıza cevap bekliyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu maçın incelenmesi nezdinde göreve davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Manisa FK maçından pozisyonların bulunduğu videoda ise, maçın 44'üncü dakikasında Candeias'ın ortasını ağlara gönderen Tanque'nin golünün, ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyon, 53'üncü dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Kocaelisporlu Tanque'nin, Manisa FK'lı Graovac'ın müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyon, maçın hakemi Mehmet Ali Özer'in bu pozisyon sonrasında penaltı noktasını göstermesi sonrasında VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alarak penaltıyı iptal ettiği pozisyon ve 81'inci dakikada ceza sahasında Manisa FK'lı Serkan Taşqın ile mücadeleye giren Kouakou'nun yerde kaldığı pozisyon paylaşıldı.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un, yaşananlara tepki göstermek amacıyla yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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