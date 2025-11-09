Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Etti

STAT: Turka Kocaeli

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen

KOCAELİSPOR: Jovanovic - Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita (Dk. 71 Show) Tarkan, Agyei (Dk.89 Syrota), Linetty (Dk. 90 +6 Darko) Tayfur, Serdar (Dk. 71 Can )

GALATASARAY: Uğurcan - Singo (Dk. 46 Sallai ) Abdülkerim, Davinson (Dk. 89 Kaan) Jakobs (Dk. 65 Eren), Sane, Lemina, Torreira (Dk. 65 Sara) Barış, Osimhen, Icardi

GOL: Dk. 45 Agyei (Kocaelispor)

SARI KART: Dijksteel, Smolcic (Kocaelispor) - Osimhen ( Galatasaray )

Süper ligin 12'nci haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini altı. Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesinde ısınmak için sahaya üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Ayrıca iki takım futbolcuları karşılaşma öncesindeki seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankartla çıktı.

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ahmet ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Tayfur'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

14'üncü dakikada Agyei'nin pasıyla topla buluşan Tayfur'un şutunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topta Linetty'nin vuruşunda top auta gitti.

20'nci dakikada Agyei'nin pasıyla topla buluşan Serdar'ın şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45'inci dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Agyei, ceza sahasına girip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle ile sona erdi.

48'inci dakikada Osimhen'in şutunda Jovanovic gole izin vermedi.

65'inci dakikada Osimhen'in kale önüne attığı pasta Barış'ın şutunu Tarkan çizgi üzerinden son anda çıkardı.

83'üncü dakikada Sallai'nin sol kanattan yaptığı ortada kale önündeki karambolde topu önünde bulan Osimhen'in şutu ağlara gitti. Golün ardından maçın hakemi VAR'a gitti. İncelemenin ardından ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşma Kocaelispor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.