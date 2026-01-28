Dijksteel: 'Daha çok isteyen ve fedakarlık yapan kazanır'

Kocaelispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Anfernee Dijksteel, "Kazanmak o gün kimin daha çok istediği ve kimin daha çok fedakarlık yapacağıyla alakalı" dedi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Körfez ekibi, 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren kaleci Aleksandar Jovanovic ve Hrvoje Smolcic takımdan ayrı çalıştığı antrenmana kulüple yolların ayrıldığı ilan edilen Oleksandr Syrota da katılmadı. Antrenman öncesinde futbolculardan Anfernee Dijksteel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Her maç zor ve bunun bilincinde çalışıyoruz"

Takımın başarılı savunmacısı Anfernee Dijksteel, savunmadaki sakatlıklar nedeniyle Samsunspor karşısında olumsuzluk yaşamadıklarını, Fenerbahçe maçının da zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirtti. Dijksteel, "Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz burada hep beraber çalışıyoruz ve birileri eksik olduğunda onun yerini dolduracak oyuncularımız var. Zaten bunu maçta da gördük, gördünüz. Fenerbahçe maçına gelince; bizim için her maç, hayatımızın en önemli maçı gibi ve biz buna uygun şekilde çalışıyoruz. Her maçta da iyi sonuç almak için çalışıyoruz. Tabii ki zor bir maç olacak, bunu biliyoruz. Aslında Süper Lig'de her maç zor. Biz bunun bilincinde olarak çalışıyoruz. Bugün de antrenmanlara başlıyoruz. Sadece onlara değil, aynı zamanda kendimize de odaklanarak çalışacağız" dedi.

"Kimin daha çok isteyeceği ve daha çok fedakarlık yapacağı önemli"

Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçından çıkardıkları dersler olduğunun altını çizen Dijksteel kendisine göre maçı kazanma parolasını da paylaştı. Dijksteel, "Tabii ki ilk maçtan çıkardığımız dersler var. Aldığımız dersler var. Ama ben bu maç özelinde daha çok kendimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Nasıl gol atabiliriz, nasıl şans oluşturabiliriz diye. Aslında kazanmakla ilgili şöyle söyleyebiliriz; bu, o gün kazanmayı kimin daha çok istediği ve bu konuda kimin daha çok fedakarlık yapabileceğiyle alakalı" şeklinde konuştu.

"Transfer teklifi almadım. Kocaeli'de mutluyum"

Kritik eşik kabul edilen sezonun ilk 7 haftasına kıyasla ikinci yarıda daha farklı olduklarını vurgulayan Dijksteel, "Aslında çok fark olduğunu düşünüyorum çünkü sezonun başında biz hala birbirimize alışma evresindeydik. 6- 7 aylık bir süre geçti ve birbirimize alıştık. Burada artık bir aile gibi olduk" dedi. Kendisine herhangi bir transfer teklifinin gelmediğini belirten Dijskteel, "Kocaeli'de mutluyum ve Kocaeli'yi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizi evde ya da deplasmanda her maç desteklediler. Bu harika"

Taraftarı 'harika' olarak nitelendiren Anfernee Dijksteel son olarak, "Yalnızca bu maç özelinde değil, genel olarak şunu söylemek istiyorum; bizi evde ya da deplasmanda oynadığımız her maçta desteklediler. Bizimle beraber oldular. Bence bu çok güzel bir şey. Ben İngiltere'den geldim ve bunun gerçekten harika bir şey olduğunu düşünüyorum" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ