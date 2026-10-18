Kocaelispor evinde Göztepe'ye 2-1 yenildi, Selçuk İnan agresif başlangıç istedi

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe'nin fiziksel mücadele gücüne dikkat çekerek, karşılaşmanın beklediği gibi geçtiğini belirtti. İnan, "Daha önce de belirttiğim gibi, güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı söylemiştim. Maç beklediğim gibi geçti. Aslında bütün hafta bu yönde hazırlandık. Böyle takımlara karşı hazırlanmak çok kolay olmuyor. Gerçekten sürekli mücadele gerektiren bir oyunları var. Yüksek toplar, ikinci toplar ve devamındaki mücadeleler kolay değil" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GOLÜ YEDİK'

Karşılaşmanın ilk golüne ilişkin değerlendirmede bulunan İnan, hafta boyunca üzerinde durdukları bir pozisyondan gol yemelerinin üzücü olduğunu söyledi. İnan, "Maça aslında iyi başlamıştık. Ancak yüksek toplarda biraz zorlandık. Çok çalıştığımız bir pozisyondan, kornerden gelen topla maalesef golü yedik. Sonrasında maça tutunmaya çalıştık. Pozisyonlarımız vardı. Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Şutlarımız, ceza sahasında topla buluşmalarımız vardı. Bir gol de bulabilirdik, bir iki pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Sonrasında uzaktan bir gol yedik ve skor 2-0 oldu. Zorlu geçeceğini biliyorduk ama sonuçta kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

'BU GEÇEN SEZONDAN KALMA BİR SORUN'

Takımının karşılaşmalara yeterince agresif başlayamamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Selçuk İnan, bu değerlendirmeye katıldığını dile getirdi. İnan, "Aslında bu geçen sezondan kalma bir olay. Size katılıyorum. Maçlara belli zamanlarda hemen giremiyoruz. Agresif bir başlangıç yapamıyoruz. Bunu oyuncularımla da paylaşıyorum. Onlarla sürekli istişare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAZEN İSTEDİĞİNİZİ SAHAYA YANSITAMIYORSUNUZ'

Oyuncularının taraftarları önünde iyi bir performans ortaya koymak istediğini ancak bunun her zaman mümkün olmadığını belirten İnan, "Oyuncular tabii ki kendi taraftarı önünde fazlasıyla mücadele etmek, var olmak istiyor. Ama bazı zamanlar bazı takımlara karşı bunu isteseniz de sahaya yansıtamayabiliyorsunuz. Bugün de öyle maçlardan biriydi" sözlerini sarf etti.

'BERABERLİĞİ BULACAKKEN GOLÜ YEDİK'

Takımının hücum istatistiklerinde rakibinden üstün olduğunu savunan İnan, karşılaşmanın kırılma anına dikkat çekti. İnan, "Ne olursa olsun hücumsal anlamda, en azından istatistik olarak rakip takımdan daha üstteydik. Gole daha yakın olan taraf da bizdik. Ancak tam bir kırılma anı yaşanırken, biz golü ya da beraberlik golünü bulacakken kalemizde gol gördük. Bu da biraz direncimizi kırdı maalesef. Takım tekrar bir reaksiyon vermeye çalıştı ama kaybettik" ifadelerini kullandı.

'KENDİ SAHAMIZDA DAHA AGRESİF OLMALIYIZ'

Özellikle iç saha karşılaşmalarına daha etkili başlamaları gerektiğini vurgulayan İnan, "Söylediklerinize bir noktada katılıyorum. En azından maç başlangıçlarında, kendi sahamızda seyircimizle beraber daha agresif olabilmek için bizim de çalışmalar yapmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

STANIMIR STOILOV: ÇOK ÖNEMLİ VE ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET

Kocaelispor karşısında aldıkları galibiyetin önemine dikkat çeken Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Öncelikle bizim adımıza gerçekten çok önemli ve çok değerli bir galibiyetti. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Sahada 90 dakika boyunca çok iyi organize olduk. Oyuncularım takım halinde yüksek bir hırs ve enerjiyle oynadı ve bunu maçın tamamında sürdürdü. Çünkü burada galip gelmenin bizim adımıza başka bir yolu yoktu" ifadelerini kullandı.

'KOCAELİSPOR İYİ BİR TAKIM'

Rakiplerinin performansını değerlendiren Stoilov, "Kocaelispor iyi bir takım ve bugün de iyi bir performans sergilediler" dedi. Takımının son dönemdeki performansına ilişkin de konuşan Stoilov, "Biz takım olarak şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, daha önce sergilediğimiz o yüksek seviyedeki performansa ulaşmaya başladık. Bizim adımıza en önemli nokta bu. Hem takım halinde hem de oyuncularımızın bireysel performansları açısından bir an önce o seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

'SAHA ZEMİNİ İKİ TAKIMI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Turka Kocaeli Stadyumu'nun zeminine ilişkin değerlendirmede de bulunan Stoilov, "Bugün saha iyi değildi. İki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Ancak tekrar belirtmek istiyorum, en önemli nokta oyuncularımızın ortaya koyduğu hırstı. Bu maçı onların hırsıyla kazandık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı