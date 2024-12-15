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Kocaelispor Esenler Erokspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Kocaelispor Esenler Erokspor'a 2-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 yenildi. Erokspor'un gollerini Hamza Catakovic attı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Ahmet'in pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın şutunda kaleci Ekrem gole izin vermedi.

28. dakikada soldan Muharrem'in ortasında ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

36. dakikada sağdan Oğuz'un ortasında altıpas üzerinde Catakovic kafay topu ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada sol çaprazdan Turgay'ın pasında ön direkte Catakovic topu filelere yolladı. 0-2

78. dakikada Kocaelispor'un sağdan atağında Oğulcan'ın ceza sahası dışından pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Caktas'ın şutu az farkla auta çıktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan (Yunus Emre Gedik dk. 57), Pedrinho (Mesut Can Tunalı dk. 86), Josip Vukovic (Mijo Caktas dk.69), Barış Alıcı (Yusuf Cihat Çelik dk. 57), Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes (Mehmet Yılmaz dk.86), Markao

Yedekler: Harun Tekin, Giorgi Beridze, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Francis Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu (Sefa Narin dk. 69), Ryan Jack, Tugay Kaçar, Oğuz Ceylan, Alper Karaman, Oscar Pinchi (Junior Fernandes dk. 73), Hamza Catakovic (Berkay Aydoğmuş dk. 87)

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Altar Han Hidayetoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Jair Tavares Silva, Ertuğrul İdris Furat

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Hamza Catakovic (dk. 36 ve 51) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Ryan Jack, Sefa Narin (Esenler Erokspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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