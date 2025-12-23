Erzurumspor FK: 3-1

Ardacan UZUN-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

HAKEMLER: Turgut Doman, Sabri Öge, Selim Şenöz

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh (Dk. 82 Ahmet Oğuz), Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Keita (Dk. 60 Lınetty), Churlinov (Dk. 60 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 70 Mustafa Ege Bilim), Rivas, Petkovic (Dk. 70 Agyei)

ERZURUMSPOR FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Dk. 68 Orhan Ovacıklı), Gerxhaliu (Dk. 76 Tooejon), Yiğit Baran Karaoğlan (Dk. 76 Eren Tozlu), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 58 Mustafa Fettahoğlu), Sefa Akgün (Dk. 58 Baiye), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Sylla

GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 45 Churlinov, Dk. 53 Nonge (Kocaelispor) Dk. 88 Baiye (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Balogh, Linetty (Kocaelispor) Emre Erdem (Erzurumspor FK)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında, Kocaelispor sahasında konul ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Her iki takımın futbolcuları maç öncesi seremoniye 'Filistin yalnız değildir! 1 Ocak 08.30 Galata' yazılı ortak pankartla çıktı. Bir dönem Kocaelispor ile resmi sözleşme imzalayan ve silahlı kavgada hayatını kaybeden Uğurcan Bekçi'nin ismimin yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması, yeşil-siyahlı ekibin yedek kulübesinde yer aldı.

6'ncı dakikada Syrota'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Rivas'ın ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci Erkan Anapa kurtardı.

10'uncu dakikada Erkan Anapa'nın degajında Sylla'nın aşırttığı top savunmadan sekerek Benhur Keser'in önünde kaldı, Keser'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.

18'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kocaelispor atağında Rivas'ın ceza sahası çizgisi dışından ortasında yerden seken topu Churlinov, arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

45'inci dakikada Erkan Anapa'nın pasında topu Sefa Akgün'den kapan Samet Yalçın'ın dokunuşuyla meşin yuvarlak Petkovic'te kaldı. Petkovic'in pasıyla ceza sahası içerisine giren Churlinov şutu ağlarla buluştu. Churlinov kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53'üncü dakikada Kocaelispor da sağ kanattan topu taşıyan Nonge'nin, Churlinov'la yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girip çizgiye inerek yaptığı vuruş kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

58'inci dakikada Erzurumspor FK'da Ali Ülgen'in ceza sahasının sağ çaprazından şutunu Gökhan Değirmenci kornere çeldi.

88'inci dakikada Erzurumspor FK da Ali Ülgen'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Baiye, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Müsabaka Kocaelispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.