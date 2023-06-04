Kocaelispor'da Engin Koyun yeniden başkan seçildi

Kocaelispor'un iki gündür devam eden olağan seçimli mali genel kurulu tamamlandı. Engin Koyun ve Yaşar Can'ın yarıştığı ikinci gün sandık başına giden 674 delege Engin Koyun'u yeniden başkanlığa seçti.

3-4 Haziran 2023 tarihleri arasında devam eden 37. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu tamamlayan Kocaelispor'da başkan yeniden Engin Koyun oldu. İlk gün mevcut yönetim kurulunun mali açıdan ibra edildiği genel kurulda ikinci gün ise yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarının belirlenmesi için sandık kuruldu. Bin 11 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula 708 delege katıldı. 708 delegenin tamamı sandık başına gitmedi. 674 imzaya karşılık sandıktan 679 oy çıktı. Rastgele seçilen 5 oy imha edildi. 2 oyun geçersiz kabul edildiği kongre oyların 369'unu alan Engin Koyun başkan seçildi. Koyun'un yönetimi ise 364 oy aldı. Yaşar Can ise 294 oy alırken aday yönetimine 277 oy verildi.

"Bugün bu salonda kaybeden olmadı, Kocaelispor kazandı"

Kocaelispor'a yeniden başkan seçilen Engin Koyun genel kurula hitaben yaptığı konuşmasında şu sözleri kaydetti: "İki günden beri çok zor anlar yaşayan divan kuruluna teşekkür ediyorum. Şehrimize ve kulübümüze yakışan bir kongre oldu. Uzun konuşmamıza gerek yok. Saatlerce anlatmamıza gerek yok. Bugün bu salonda kaybeden olmadı. Kazanan Kocaelispor olmadı. Rakiplik bitmiştir. Yaşar Bey ve ekibine de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bana ve yönetimime inanan, güvenen herkese, oy veren vermeyen, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyük camiamız, Kocaelispor'umuz kazanmıştır. Şehrimiz için hayırlı olsun. Biz yola çıktık. Kongrede kazanmak için yola çıkmadık. Kocaelispor'u kısa-orta ve uzun vadede planlama yaptık. İkinci aşamanın yarısındayız. Allah izin verirse Süper Lig'de, Avrupa takımlarına kafa tutan takım yapmak istiyoruz. Gönlü bu salonda atan, Kocaelispor'umuzun geleceği için oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Benden sonra gelecek yönetim ve başkan zorluk çekmeyecek"

Engin Koyun konuşmasının devamında, "Kocaelispor yönetimi ne yapar? Vermekten başka hiçbir şey yapmaz, yapmıyor. Bana o kadar güveniyorlar ki yönetimdeki arkadaşlarım bir akşamda 10 milyonu masaya indiriyorlar. Ekip ruhuyla çalışıyoruz. Yarın ben burada olmayacağım. Bugün temelini attık. Bugünden sonra gelecek Kocaelispor Yönetimi ve başkanı benim kadar zorluk çekmeyecek. O zaman tribünde yerimi alacağım, maddi ve manevi desteği vermeye devam edeceğim. Söz veriyorum. Birilerini kırmış olabiliriz. Hakkını helal etsin. İnanın art niyetimiz yok. 2,5 yıldır emanetinizi namusumuz kabul ettik. En ufak bir leke getirmedik. Birilerinin yaptığı dedikodu gibi ne bir tane sahte üye var, ne bir şey. Onlar iftiradır. Artık iftiralar dönemi kapanmıştır. Bizlerin buna ihtiyacı yok. Çok samimi, iyi niyetli, Kocaelispor sevdasıyla omuz omuza, kolkola vermiş yönetim var. Yönetim kurulum açısından ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu ne kadar güzel. Kocaeli bir bütündür. Bana 'Bu ülkede bir Recep Tayyip Erdoğan, bir de sen kaybetmiyorsun' diyorlar. Taraftarımızla, teknik ekibimizle, yönetimimizle bir bütün olan Kocaelispor var. Kongremiz hayırlı olsun" diye konuştu - KOCAELİ