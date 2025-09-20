Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak. Ligdeki ilk puanını Kayserispor ile elde eden Kocaeli temsilcisi, rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliği dikkat çekerken, yeni transferler de forma giymek için fırsat bulma umudunda.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligdeki ilk puanını 4. haftada ağırladığı Zecorner Kayserispor'la berabere kalarak elde eden Körfez temsilcisi, Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ile kart cezalısı Can Keleş karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yeni transferlerden Serdar Dursun ve Habib Ali Keita ise şans bulmaları halinde Kocaelispor formasıyla ilk maçlarına çıkacak.
