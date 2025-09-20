Haberler

Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak. Ligdeki ilk puanını Kayserispor ile elde eden Kocaeli temsilcisi, rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliği dikkat çekerken, yeni transferler de forma giymek için fırsat bulma umudunda.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligdeki ilk puanını 4. haftada ağırladığı Zecorner Kayserispor'la berabere kalarak elde eden Körfez temsilcisi, Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ile kart cezalısı Can Keleş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Serdar Dursun ve Habib Ali Keita ise şans bulmaları halinde Kocaelispor formasıyla ilk maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.