Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, idman öncesi gazetecilere, Beşiktaş'ın da henüz ideal kadrosunu tam anlamıyla oturtamadığını, rakibin de kendileri gibi yeni oyuncularla ilk 11'ini bulmaya çalıştığını belirtti.

Beşiktaş'ın sahasında istediği futbolu oynamaya başlayan bir takım görüntüsü verdiğini söyleyen İnan, bu görüntüyü tersine çevirmek için sahada olacaklarını aktardı.

İnan, kendilerinin de yavaş yavaş istediği takımı, istediği oyuncuları oynatan, istediği oyunu sahaya yansıtabilen bir takım görüntüsü oluşturduğunu ve bu tabloyu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Beşiktaş maçına ilişkin ise İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız, Türkiye'de oynaması en zor deplasmanlardan birisi. 2-3 gündür Beşiktaş'ın eksiklerini çalışıyoruz. Tabii bizim maçın analizini yaptıktan sonra Beşiktaş'ın maçlarına başladık. Ekibimizle onları değerlendiriyoruz. Zaafları neler, artıları, eksileri neler? Hafta boyunca onların üzerine çalışacağız. Bunlar tabii teknik ve saha içi konular. En önemlisi cesaretli oynamak, yürekli oynamak ve bir şekilde kazanabileceğine inanmak, bu maç için en önemli yol olacak. Takım savunmasında belli zaafları var. Bunun üzerinde biz de çalışacağız, oyuncularımız çok gayretli. Tabii gol atmak istiyorlar. İstediğimiz pozisyonlara da artık yavaş yavaş giriyoruz. Cezalı oyuncularımız da dönecek. Ben inanıyorum ki bu isteklerini, bu arzularını devam ettirirlerse sonuçlandırma kısmında da artık başarılı olacaklar. Çok çalışıyoruz. Futbolcularımız çok çalışıyor, çok emek veriyor. İnşallah karşılığında gol ve goller bulacaklar."

İnan, sakatlıkları devam eden Karol ile Haidara'nın durumlarının yarın netleşeceğini dile getirdi.

Sakat oyuncuların dönmesiyle tam kadroya yakın yapıyla çalışmaya başlayacaklarını kaydeden İnan, buna rağmen "ideal 11"in belki hiçbir zaman tam anlamıyla olmayacağını ancak takımın büyük ölçüde şekillendiğini ifade etti.

Tribün desteği

Selçuk İnan, takımın ligde son sırada olmasına rağmen Çaykur Rizespor maçında 30 bin taraftarın tribünden desteklemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Bu bence hepimizin şansı. Hepimiz bence camia olarak, şehir olarak gurur duymalıyız. Türkiye'de bu çok normal bir şey değil. Tabii uzun yıllardır ligde olmamanın da belki getirmiş olduğu bir özlem var. İnsanlar böyle değerlendiriyor olabilir ama ben buna da çok katılmıyorum. Çünkü buradaki insanlar gerçekten takımlarını çok seviyor, futbolu çok seviyor." diye konuştu.

Taraftarın, Beşiktaş maçında da ne olursa olsun yanlarında olacağını, takımına destek vereceklerini bildiğini dile getiren İnan, onların desteğiyle daha güçlü olacaklarını, taraftarın da varlığı, desteğiyle zor da olsa Beşiktaş maçının kazanan tarafı olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Serdar Dursun: "Eğer korkarsak veya pasif oynarsak hiçbir şansımız yok"

Deneyimli futbolcu Serdar Dursun ise Kocaelispor'un son 20 sene talihsizlikler yaşamış olmasına rağmen büyük bir camia olduğunu ama ait olduğu yere geri döndüğünü ve muhteşem taraftar desteği gördüğünü söyledi.

"İnanılmaz bir taraftar gücü var burada. Ondan dolayı inşallah onları bu sene mutlu edeceğiz." diyen Serdar, Beşiktaş maçıyla ligde galibiyetle tanışmayı arzuladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ta tabii hoca değişimi oldu. Camianın evladı diyelim, Sergen Yalçın geri döndü. Onlar da 3 maçta 2 yenilgi aldılar. Taraftar gücünü arkasına almak isteyecekler. İyi bir plan, iyi bir konsantrasyon, özgüvenle çıkmamız gerekiyor. Eğer korkarsak veya pasif oynarsak hiçbir şansımız yok. Bundan dolayı özgüvenli şekilde herkesin kenetlenmesi lazım. Futbolcular, teknik heyet, yönetim, başkan, camia... Bundan dolayı ben umutluyum, niye kazanmayalım. İnşallah iyi çalışıp pazartesine kadar oraya gidip iyi bir futbolla dakika birden itibaren Kocaelispor'u iyi bir şekilde göstermek istiyoruz."

Serdar Dursun, kendisini hazır hissettiğini, Selçuk İnan'ın şans vermesi halinde ilk 11'de görev almayı ve camia için, forma için her şeyi vermek istediğini söyledi.

"Altı maç, iki puan" tablosunun değişebileceğine inandığını aktaran Serdar Dursun, tekrar çok maç oynayıp, ilk 11'de yer alıp takıma hem gol hem asist katkısı sağlamak istediğini bildirdi.

Serdar, milli takım hedefine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Hedefim seneye Dünya Kupası'nda milli takımda olmak. İnşallah burada kendimi gösterip Türkiye'ye tekrar Serdar Dursun'un kim olduğunu göstermek istiyorum. Bundan dolayı hedeflerim büyük, çok çalışıyorum, daha çok çalışacağım. Bireysel hedefim öncelikle Kocaelispor camiasında çok dakika almak, oynamak, tabii ki çift haneli gollere ulaşmak. Türk milli takımında bir forvet sıkıntısı var. Şu an 6-7 opsiyon var dünyada Türk forvet olarak. Onlardan biri de kendimi görüyorum orada. Ne kadar oynarsam, oyun tipinde oraya yakışacağımı düşünüyorum. Montella, Çaykur Rizespor maçına geldi. Ben de maçtan önce öğrendim bunu, heyecanlandım. Bu maç biraz az oynadım. Kendi açımdan 'keşke' diyorum. 20-30 dakika oynasaydım kesin gol atardım. O gün galibiyeti getirirdim ama futbol böyle. Bazen 5 dakika, 8 dakika, 10 dakika oynuyorsun."

İnan, gözetiminde çeviklik, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan yeşil-siyahlılar, pas çalışması ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kaleci Jovanovic ile sakat olan Karol ve Haidara antrenmana katılmadı.