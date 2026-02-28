Serdar Adalı taraftarla birlikte maça geldi

Haberler

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etmek için Kocaeli Stadyumu'nda sahaya çıkıyor. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Adalı, taraftarlarla birlikte stadyuma gelirken, takımlar maça 1,5 saat kala stadyuma girdi ve zemini inceledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Adalı taraftarla birlikte yolculuk ederek stadyuma geldi. Takımlar da maça 1,5 saat kala stadyuma girdi ve zemini inceledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 16.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde misafir takım taraftar ve oyuncuları stadyuma giriş yaptı. Güvenlik gerekçesiyle stada erken alınan Beşiktaş taraftarına Kulüp Başkanı Serdar Adalı da eşlik etti. Taraftarla birlikte stadyuma gelen başkan Adalı karşılamayı da deplasman tribününden seyredecek. Diğer yandan ev sahibi takım Kocaelispor ile konuk takım Beşiktaş'ın teknik kadrosu ve oyuncuları da stadyuma giriş yaptı. Takımlar sahaya girerek kısa yürüyüş yaptı ve zemini inceledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
